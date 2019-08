Un canto viral contra la cara B de las redes sociales

Cinco días de trabajo resumidos en tres minutos. Ese es el resultado de ‘Vive en prosocial’, un videoclip que se presentará en los colegios e institutos cacereños para llamar la atención y promover sentimientos de aceptación personal y autoestima en temas tan importantes como los peligros de las redes sociales, la situación que viven los refugiados o el cambio climático.

«Lo prosocial se define como una motivación para ayudar a los demás, independientemente de los beneficios que se puedan obtener a cambio», explica la psicóloga y presidenta de la Fundación Inpa Framaguad, Guadalupe Andrada, institución que ha promovido la iniciativa. Señala que detrás de esta llamada de atención hay un taller público en el que han participado 10 jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 32 años, dentro de un proyecto que se llama ‘Voluntari@s para amar’. La grabación finaliza hoy y se ha desarrollado en el Molino de Aceite del Espacio para la Creación Joven, con la colaboración del ayuntamiento.

Los protagonistas hacen de actores, cantantes y escriben las letras. Con esta idea pretenden impulsar el desarrollo de conductas prosociales, «incidir en la génesis de los comportamientos violentos de las parejas, potenciar los buenos tratos entre los seres humanos, reflexionar sobre formas no violentas para negociar las diferencias de las personas y mostrar tolerancia cero hacia las conductas intolerables», indica Andrada.

Compromiso

En este sentido, destaca la importancia de informar de ello porque se involucra a los adolescentes desde su libertad y compromiso en las necesidades del mundo en el que viven y de las personas que les rodean. «Estos jóvenes serán referentes para otras y otros», apunta la psicóloga. Además, recuerda que el primer videoclip de ‘Voluntari@s para amar’ se proyectó hace 20 días en el Auditorio del Parque del Príncipe, antes del pase de la película ‘Campeones’, y fue un éxito. «La canción dura también tres minutos y habla de igualdad, inclusión, libertad y compromiso», concluye la presidenta.

El audiovisual ha sido dirigido por Fidel Enciso, que participa como actor. «Entre todos nosotros ha habido muy buen rollo, aunque unos cantaran mejor que otros», dice entre risas. Asegura que con lo prosocial se busca que los jóvenes encuentren su realidad, no la que con frecuencia construyen de forma ficticia en las redes.

¿Cuántas veces la gente entra en su perfil de Instagram y se ve inundado por fotografías de vacaciones lujosas, coches caros y parejas que no pueden ser más felices? Las redes sociales forman parte de nuestro día a día y ya no se concibe vivir sin ellas. Nos ayudan a estar conectados con la actualidad y a crear vínculos sociales. Pero no es oro todo lo que reluce.

Y eso lo cuentan muy bien algunas estrofas de las canciones del video: «¡Ando en un mundo muy poco prosocial! Tu corazón, mi corazón y el corazón de Instagram. Querría regalar caricias con amor, pero subo un post y ya cumplo mi función. #Amazonas, #Openarms, #Savethechildren ¿#Y qué más? (...) Muévete ya. Empieza ya a actuar, toca despertar. La vida es mucho más que una red social. Hazlo de verdad, vive en prosocial», gritan en este necesario canto viral contra la cara B del mundo.