El Carnaval debe cambiar el desfile al coincidir con el festival de cine

El programa del Carnaval cacereño se desarrollará del 1 al 3 de marzo y tendrá su epicentro en el desfile oficial del sábado, día 2. La recuperación de esta fiesta en la ciudad desde 2012 ha incrementando visiblemente la participación, con un millar de personas y veinte comparsas en el desfile del pasado año. Sin embargo, ha surgido un escollo para la próxima edición. La coincidencia con el Festival Solidario de Cine Español de Cáceres, en concreto con su gala final de los premios San Pancracio, que este año se celebra el 2 de marzo, obligará a hacer un importante cambio en el desfile, o bien de horario o bien de itinerario.

Y ello porque la gala, a la que acuden destacados nombres del celuloide nacional para recoger sus galardones, mantendrá cortada la calle San Antón, antesala del Gran Teatro, desde media tarde. Allí se extiende la alfombra roja para los invitados y se instala un photocall para las fotografías de prensa, que ocupan buena parte del ancho de la calle. A su vez se colocan vallas para delimitar el acceso del público, que llena el Gran Teatro, ante la importante cantidad de personas que también acuden a ver la llegada de los famosos del celuloide. En definitiva, dos afluencias, la del festival y la del Carnaval, incompatibles por motivos de seguridad. La Policía Local ya busca soluciones.

Así se lo comunicó el pasado miércoles el concejal de Festejos, Pedro Muriel, a la Asociación del Carnaval, durante la reunión mantenida para avanzar el programa y abordar propuestas. Se habló de una alternativa que no es definitiva, solo una primera sugerencia, consistente en iniciar el desfile en la avenida de Alemania y continuar por Cánovas hasta la Fuente Luminosa. En este punto viraría hacia la avenida Virgen de la Montaña, Colón, Camino Llano y Roso de Luna, para retomar el recorrido tradicional en San Juan hasta la plaza Mayor.

DISCONFORMES / A las comparsas no les parece bien esta alternativa. «Perderíamos la salida desde la ronda de la Pizarra y todo el recorrido por Moctezuma. Luego se nos desviaría por calles que no nos seducen. Hace unos años ya desfilamos por Virgen de la Montaña y había muy poco público. No lo vemos factible», explica Marisa Iglesias, presidenta de la Asociación del Carnaval, quien no obstante se mantiene abierta a buscar la mejor solución posible. Ayer, el colectivo subió un comunicado a Facebook mostrando su desacuerdo con este «cambio radical», pero también su disposición a reunirse «lo más urgente posible para intentar buscar una solución y presentar una propuesta al ayuntamiento».

El concejal de Festejos, Pedro Muriel, comunicó ayer a este diario y a la Asociación del Carnaval que el ayuntamiento «está abierto a las diferentes posibilidades que se planteen con el ánimo de trabajar por el Carnaval». Explicó que este año se produce «una situación excepcional y especial» que se tratará de solventar «buscando las alternativas necesarias que ya estamos viendo. No hay nada zanjado ni decidido, el recorrido permanece en stand-by, hay propuestas que deben estudiarse», aclaró, dispuesto a abordarlas con las comparsas. Cualquier decisión, eso sí, debe ser primero analizada por la Policía Local a fin de garantizar la seguridad.

Por su parte, la Fundación Rebross, organizadora del Festival de Cine, no se pronunció ayer sobre este asunto ni sobre la elección de esa fecha para la gala que coincide de pleno con los Carnavales.

Durante la reunión del miércoles entre el concejal y las comparsas también se avanzó el programa, que comenzará el viernes, día 1, con la Fiesta de las Lavanderas, baile de mayores y velada en la carpa de 800 m2 instalada en la plaza. El sábado, tras el desfile, se celebrará una nueva velada con la entrega de premios en la misma carpa. En la mañana del domingo habrá fiesta infantil y desfile de grupos desde Cánovas hasta la plaza. Se estudia también, a propuesta de las comparsas, un entierro de la sardina para el lunes. Además habrá nuevas bases en el desfile (aúna sus categorías), cambios en general consensuados entre ayuntamiento y comparsas.