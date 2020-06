Casa Plata empieza a movilizarse por el mercadillo

Los vecinos de Casa Plata comienzan a organizarse para protestar contra la instalación del mercadillo. Para hoy han preparado una concentración para pegar carteles en los portales y exigir al ayuntamiento que dé marcha atrás en la decisión. Tal y como adelantó este diario el consistorio estudia la posibilidad de trasladar la actividad ambulante a Casa Plata, a un parcela ubicada en la avenida de los Miliarios. Se encuentra muy próxima al polígono Charca Musia, concretamente cercano a Prefabricados Manzano.

Es una de las superficies que tiene sobre la mesa pero la que más se adecua a los requerimientos necesarios para albergar el mercado franco. Se ha analizado otra situada en Mejostilla pero la de Casa Plata es la que más encaja. Los afectados comenzarán también una recogida de firmas que entregarán al ayuntamiento. «El ayuntamiento dice que no hay nada decidido pero no es cierto, han cambiado hasta el recorrido de los autobuses. Ellos han ido dando sus pasos sin comunicar nada a nadie pero para ellos está hecho», se queja la presidenta de la barriada, Rosa de Lima. El PP también criticó ayer al gobierno local por no consensuar el traslado y exigió al equipo que contacte con los afectados.