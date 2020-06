El casco antiguo de Cáceres pierde un centenar de vecinos durante el último año

En el palacio de Godoy no se va a levantar ningún hotel. Lo dije desde el primer día, después de informarme de quién es la familia supuestamente promotora. Va pasando el tiempo y no se ha movido ni un ladrillo, ni un papel. Y si finalmente se hace algo, será únicamente para obtener la cesión del palacio por parte de la Junta y especular con él. Cuando en Cáceres se desató la polémica Corte Inglés sí, Corte Inglés no, también advertí de que no merecía la pena enzarzarse en discusiones porque ECI no tenía ninguna intención de instalarse en Cáceres y no me equivoqué. No soy Rappel, pero hay cosas que veo clarísimas.