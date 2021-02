El celador de la voz de oro: «Lo hago por mis compañeros»

Escuchar a alguien cantar tiene algo mágico. Ser testigo de cómo alguien cree suyo lo que canta se parece a un truco de un ilusionista. Para que eso ocurra necesario que se conjuguen dos astros: el primero, que el que cante quiera hacerlo y lo haga desde dentro, la destreza es lo de menos. El virtuosismo es otra cosa. Basta con que lo haga desde las entrañas. Que le salga de ahí, que le haga fruncir el ceño de la expresión. El segundo, que el que escucha quiera hacerlo. Que lo haga con las mismas ganas que las que pone su partenaire . Con tantas que se le erice el vello. Si estas dos líneas paralelas se encuentran en el camino, sucede. Puede parecer sencillo, por escrito todo parece obvio, pero crear esa conexión no es tarea fácil. En esa tesitura, en esa que solo alcanzan las estrellas, se encuentra Juan Carlos Martos (Sevilla, 1960).

A la fama saltó el celador en el hospital San Pedro de Alcántara en Cáceres conocido por su afición a la lírica y por su chorro de voz durante la pandemia. Hasta entonces solo unos pocos conocían el alcance de su talento. Solo había compartido su don con los suyos, con los que le conocen y con los que comparte su día a día en el hospital. Fue durante la mayor crisis del mundo contemporáneo cuando su nombre se hizo viral después de interpretar el Nessum Dorma a las puertas del centro en un programa de televisión sobre los sanitarios. Hasta el momento solo había estado en primera línea para combatir al coronavirus y fue cuando se lanzó a la otra primera línea. A los aplausos que recibió como sanitario durante el confinamiento se les unió los que recibió también por mostrar su faceta menos conocida en público. A partir de ahí le llovieron los reconocimientos. Protagonizó un anuncio de OpenBank y triunfa en uno de los talent show s más conocidos de la televisión a nivel nacional: Got Talent. Esta semana, su voz dejó boquiabierto al jurado y se ganó el ‘pase de oro’, un premio que consiste en el pase de forma directa a la siguiente fase del concurso. Dice que canta para regalar a los demás. «Esto lo hago por mis compañeros», sostiene. Por sus compañeros y «por Cáceres», añade, su ciudad desde hace décadas. «Con eso a mí me basta». Esta es su ciudad aunque el nació en Sevilla. En Triana, la cuna del arte. Eso responde a muchas preguntas. Justo frente a donde nacieron los grandes nombres. El suyo también es grande aunque no se haya conocido hasta ahora. Su voz salió del Tardón. Del barrio de Manuel Molina, de Lole y Manuel, de Lola Carmona y de Isabel Pantoja. Del germen de las estrellas. Para que luego digan que la gracia no se hereda. Porque artista se nace. Y sí, nació, aunque no creció allí porque la muerte de su madre cuando él tenía tan solo un año trasladó a la familia a Barcelona. Pero las raíces siempre quedan. Eso no se arranca por mucho que uno se mueva a la otra punta del planeta. «¿Desde cuando cantas?». «Desde siempre». Yo escuchaba Caruso o a María Callas y y a lo hacia igual».

En esa misma búsqueda que hace para ahondar en los orígenes de su talento, nombra a Antoñita Moreno, la conocida cantante de copla y actriz de teatro y cine, también de La Puebla del Río en Sevilla, entre sus lazos familiares más estrechos. De casta le vendrá al galgo. Asegura que siempre fue

consciente de su potencial pero que no se ocupó de él. Lo poco que aprendió lo hizo en el Liceu. Allí entrenó la voz pero no llego a formarse para controlar su aptitud. Anécdotas guarda muchas pero conserva una para dar consciencia sobre su aptitud. «Yo cantaba en casa y los vecinos me decían que apagara la radio porque sonaba muy fuerte». Fue el amor el que le llevó a Cáceres y una vez en la capital, ha compaginado su labor como sanitario en hospital San Pedro de Alcántara con lo que siempre ha considerado un hobbie.

De esos años, recuerda sus funciones con la Compañía Lírica Extremeña y aprovecha para confesar que siempre le produjo temor ser el foco de atención. «Cuando terminaba de cantar, me aplaudían y yo salía del escenario enseguida, Paquita García, que era la directora, me decía que me quedara, que los aplausos eran para mí». Cita ahí a Jaume Aragall, uno de los grandes tenores de la época sobre el que el mismísimo Pavarotti llegó a decir que fue «la voz más bonita del siglo XX» y se reconoce en «su miedo escénico». Quizá esa vergüenza a la que él mismo apela le ha provocado perder oportunidades pero ahora, sin pretenderlo, parece estar recuperando el tiempo perdido este cacereño «converso», como él se define. «Esos son los peores». La necesidad de arraigo de un emigrante es el arma más poderosa. Si se usa bien, claro. Él lo hace. Ha llevado el nombre de Cáceres por todas partes. Coincide que en esta última semana que se ha vuelto a subir al escenario con la Banda Sinfónica con la que colabora a menudo, se ha emitido en Telecinco el programa en el que ha deslumbrado a todos.

En cuanto a la experiencia en el concurso sostiene que es «agotadora» pero solo tiene palabras de agradecimiento. «Me trataron fenomenal». Asegura que la respuesta que ha recibido le desborda. «He recibido 2.500 mensajes en dos días». «La gente me para por la calle». Ese tipo de reconocimiento lo lleva bien pero confiesa que hasta ahí llegan sus aspiraciones. Que la fama no le atrae. «Me encanta cantar». Sobre cómo ha vivido estos meses de pandemia, solo tiene una palabra: «tsunami». Razona la respuesta. «Ves cómo viene y cómo se acerca». Han sido meses duros, reconoce, en los que ha trabajado sin descanso para cumplir una doble función de dar esperanza: la primera, la de ayudar a salvar vidas en el hospital y la segunda, la de mantener la ilusión, la propia y la de los demás, con su voz. Es lo que seguirá haciendo.