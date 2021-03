El centro comercial del matadero solventa su tramitación ambiental

El centro comercial proyectado en la parcela del antiguo matadero, junto al hipermercado de Carrefour, ha pasado su tramitación ambiental. La dirección general de Sostenibilidad publicó ayer los resultados de las consultas hechas a colectivos y administraciones y los efectos de las mismas. La conclusión es que el plan especial de intervención en la parcela comercial y recreativa no es previsible que vaya a producir efectos adversos negativos sobre el medio ambiente, «razón por la que se determina la no necesidad de su sometimiento a impacto ambiental».

Es un paso más en la tramitación de un proyecto del que en los próximos días se cumplirá un año desde que la promotora, Kronos Properties, anunciase que había comprado la parcela. El 30 de marzo también se cumplirá medio año desde que la empresa presentó el programa de ejecución en el ayuntamiento, que es el paso administrativo en el que se encuentra ahora esta iniciativa.

El alcalde, Luis Salaya, justificó el pasado viernes, en su intervención tras la junta local de gobierno, que el retraso en la tramitación de este programa, que es el paso previo y necesario para que se pueda urbanizar la parcela, no es achacable al ayuntamiento, «está ahora en un proceso que se está dilatando y el ayuntamiento no tiene nada que ver», precisó el regidor, que aseguró que la decisión está ahora en Demarcación de Carreteras para que el programa se continúe tramitando, «esperamos que resuelva Carreteras porque hasta que no nos diga cómo otorgar acceso al centro no podemos avanzar, el ayuntamiento es a veces el final de la cadena de muchas administraciones y equipos de trabajo» , explicó Salaya.

Cadena

Un eslabón de esa cadena es la resolución de la dirección general de Sostenibilidad, que ayer difundió sus conclusiones y avanzó algunas de las características del centro comercial que se proyecta en la parcela de tres hectáreas que está pegada al Carrefour. El edificio del centro comercial tendrá una disposición en ‘L’.

Por las indicaciones dadas por la dirección general de la Junta, el edificio estará en la parte de la parcela más próxima al Carrefour, el resto tendrá un uso de aparcamiento al aire libre, mientras que las dotaciones públicas irán «en una franja lineal en el frente de la avenida de las Arenas», donde se localizará «la dotación de zona verde requerida, las reservas para los centros de transformación de energía eléctricas necesarios y la red secundaria de acceso viario, peatonal y rodado, con las dos embocaduras de los viarios de conexión con el exterior». Es esa conexión con el exterior la que tendrá que definir Demarcación de Carreteras, cuya valoración, por lo anunciado el viernes por Luis Salaya, es la que estaría esperando el ayuntamiento para avanzar en la tramitación del programa de ejecución.

Los accesos de la parcela a la avenida de las Arenas están sujetos a los condicionantes de la regulación sectorial sobre carreteras estatales, ya que la avenida es un tramo urbano de la carretera nacional que enlaza Trujillo con Valencia de Alcántara y la frontera portuguesa. Cuando se presentó el programa de ejecución el pasado 30 de septiembre ya se esperaba que las principales objeciones podrían venir de Carreteras o de Adif, dada la cercanía de la vía del tren. Salaya, en su intervención del viernes, no citó al administrador de infraestructuras ferroviarias. En el plan especial de la intervención en la parcela sí se establece una calificación de reserva ferroviaria junto al vértice suroeste de los terrenos.

Sólo cuatro organismos se pronunciaron en la consulta realizada por la dirección general de Sostenibilidad sobre las materias propias de su competencia. La Confederación Hidrográfica del Tajo, Política Forestal, Patrimonio Cultural y el servicio de Ordenación del Territorio sí respondieron. Demarcación de Carreteras y Adif no presentaron informe.

El alcalde, Luis Salaya, aseguró en sus declaraciones que desde el ayuntamiento «se habla todas las semanas» con la promotora del proyecto, con la que se tiene un contacto «fluido». La promotora presentó en la documentación de la consulta de viabilidad del centro comercial, que se aprobó en el mes de junio, unos plazos de ejecución, estimaciones que son ya inviables. Se calculó un plazo de 17 meses entre la formulación de la consulta previa, entregada el 30 de marzo, y la finalización de las obras de urbanización. Es una previsión ya irrealizable.