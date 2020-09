La churrería San Blas, otro negocio que cierra por covid

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Para ser periodistas, algunos dejáis mucho que desear. Si no sabéis explicar correctamente un titular, mejor que no escribáis nada, podéis provocar un daño atroz al negocio. El titular correcto, o más fiel a la verdad sería : - " Cierra temporalmente la churrería de San Blas por cuarentena de sus empleados". No era tan difícil...