Cierra Induyco y despide a las 31 últimas trabajadoras de la fábrica

Si el Outlet permanecerá abierto no entiendo la foto de portada con el titular que induce a error... ya verás como la gente cree que lo han cerrado también. Pena de no haber levantado ni la mano para que no desmantelaran esta importante empresa, ya ni Corte Ingles ni na de ná.