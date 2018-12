Cierra el restaurante Brotes Verdes

Brotes Verdes es un restaurante de comida vegetariana que quería ir más allá y dar respuesta a todas las alimentaciones posibles: veganos, celíacos, diabéticos… siempre en un ambiente relajado y a un precio económico. Desde hace cuatro años y medio Álvaro Peraita ha llevado adelante este proyecto de restauración en el que tanto se ha volcado. Y lo ha hecho en el entorno de la plaza Marrón, un lugar que parecía que apuntaba maneras como espacio alternativo: allí están Perhaps (antiguo Le Petit Café), Que cocine Pepe (que era el bar Gijón, al que iban todos los policías nacionales a tomar café porque estaba al lado de la antigua comisaría) o el Psicopompo, que fue La Latina, y que llevaba Jose (anda que no nos hemos echado allí futbolines los cacereños).

El caso es que en enero Brotes Verdes se cierra, porque la hostelería es un trabajo ingrato y Álvaro se dedicará a nuevos proyectos. «Brotes Verdes desaparecerá conmigo», asegura su propietario. Y es inevitable ponerse melancólico, quizá porque nuestro ayuntamiento debería plantearse potenciar estos rincones como la plaza Marrón, con actividades paralelas que coloquen a ese entorno en el lugar que se merece.

No es una buena noticia que cierre un negocio, pero como el ejercicio más valioso para la salud es la risa, qué mejor que aparcar la tristeza y pasar un rato con Franquete, que invitado por el Club Rotary, ofreció en el Hotel Barceló V Centenario una charla titulada ‘Los límites del humor’. La verdad es que Franquete llena y hace gracia al público que acude a sus actuaciones. Dijo el humorista que en esto del humor no todo vale, que no está bien eso de que Dani Mateo se quite los mocos con la bandera de España, pero que tampoco es como para llevarlo delante de un juez. Y luego Franquete recriminó cómo a lo largo de la historia se han hecho cosas muy feas bajo la excusa de la gracieta: chistes terribles contra las religiones, las razas, la igualdad de género.... Así que defendió que un chico se enamore de otro chico o que una chica se enamore de una chica y que no por ello hay que tirar de la chanza más despiadada.

Y luego está el humor que defiende Franquete, más blanco, más tierno. Pues anda que no ha hecho él chirigota a costa de su nombre y apellidos: José Luis Franco Valle, y contó aquello de que cuando da un tropezón es Valle de los Caídos... O ese otro chiste de uno que habla con Dios y le dice: «Dios, hazme bueno y honrado, y fiel a mi mujer, pero no tengas prisa». Y para terminar ese otro chiste de Eusebio Martínez, más conocido como Eusebio el Batería, al que ustedes recordarán porque se convirtió en uno de los personajes más populares de la ciudad gracias a su inseparable batería. Estaba un día Eusebio al lado de Ángel, el que vende piñones de Garrovillas en la puerta de Múltiples, y al pasar una jovencita le soltó el siguiente piropo: «Adiós guapa, ¿quieres un novio como yo para que nadie te lo quite?».

Entre chiste y chiste se me fue la noche y casi sin darme cuenta, y puesto que no puedo dejar de ser un nostálgico, volví a la plaza Marrón y ¿saben dónde terminé? Pues en la Churrería Vicenta Ruiz, el comercio más antiguo del barrio, cuyos dueños, los Ruiz, procedentes de Linares, montaron en los años 50 este negocio que hoy me hace pensar que pese a los cierres, aún albergo la esperanza de que lleguen brotes verdes.