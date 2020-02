El cierre de Cirugía Vascular enfrenta a directivos del SES

El cierre de Cirugía Vascular enfrenta a directivos del Servicio Extremeño de Salud (SES). Como informara ayer este diario el Ejecutivo autonómico ha tomado la decisión de desmantelar el servicio que se prestaba en el hospital Universitario de Cáceres (nuevo hospital), trasladándolo a Badajoz y despidiendo a dos de sus especialistas, suprimiendo además las plazas que estos ocupaban. El SES de momento continúa sin aclarar si este cierre será definitivo pero, a tenor de los últimos movimentos, todo apunta a que la intención es dejar al área de salud de Cáceres sin este servicio de manera indefinida.

La decisión no ha dejado indiferente ni siquiera a altos cargos de la Junta de Extremadura, entre ellos al que fuera director médico en la anterior legislatura (también con Guillermo Fernández Vara a la cabeza), José Bravo, quien criticó a través de su perfil en una red social el cierre: «Es un atropello cerrar el servicio de Cirugía Vascular del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres y más siendo de referencia provincial», decía en la publicación, en la que adjuntaba además un enlace para firmar y apoyar la lucha para su reapertura. Reprocha que no se haya luchado más por mantenerlo en activo.

Las reacciones no se hicieron esperar. El primero en pronunciarse fue el actual gerente del área de salud de Cáceres, Juan Carlos Escudero: «¿Dónde está tu memoria?», le espetó. A lo que Bravo respondió: «Tengo memoria y he luchado por mantenerlo abierto más de lo que humanamente se podía». Lo mismo hizo el actual director gerente del SES, Ceciliano Franco, quien recordó a Bravo que él había propuesto el cierre en varias ocasiones. «Lo mantuve todo el tiempo, y mi propuesta no fue nunca cerrarlo», le respondió José Bravo.

Mientras tanto la plataforma Deficiencias SES continúa recogiendo firmas para exigir al Ejecutivo regional la recuperación del servicio. A través de ‘Peticiones.es’ han conseguido ya casi 600. Saldrán a la calle para lograr más apoyos.