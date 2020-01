Cirujanos de la región se trasladarán a la ciudad para pasar consulta de Vascular

Cirujanos de otros hospitales de la región se trasladarán varios días al nuevo hospital de Cáceres para pasar consulta de Vascular. Es la única solución que ha encontrado el Servicio Extremeño de Salud (SES) para reabrir (aunque solo a medias) el servicio de Cirugía Vascular, que se cerró al completo el pasado mes de octubre debido a la baja de los cuatro especialistas que conforman la unidad (en agosto se suprimieron las intervenciones y las urgencias y a partir de octubre también las consultas).

Con esta solución, de carácter provisional, se conseguirá poner en marcha las consultas externas y la cirugía mayor ambulatoria, es decir, las intervenciones que no precisan ingreso hospitalario. En cambio, la planta de hospitalización permanecerá cerrada y los pacientes que necesiten intervenciones quirúgicas graves seguirán siendo trasladados a Badajoz, al igual que las Urgencias.

NO HAY ESPECIALISTAS / Tal y como informó este diario, el SES busca especialistas en todo el país para cubrir las bajas pero, a la falta de cirujanos vasculares, se une que los que se encuentran no quieren trasladarse porque el contrato es eventual (únicamente para cubrir la baja de los titulares).

«No hay cirujanos en todo el país para cubrir las bajas», afirmó ayer el consejero de Sanidad, José María Vergeles, y recoge Europa Press. Ante esta situación, añadió, se ha optado por trasladar a médicos de otros centros. Será, especificó, «un servicio de Cirugía Vascular de ámbito regional, donde se integren profesionales que se vayan dando de alta en el Universitario de Cáceres y también en el de Badajoz».

Los especialistas se trasladarán a la capital cacereña varios días a la semana, en cambio esto no ofrece las garantías asistenciales suficientes como para reabrir al completo el servicio (la planta de hospitalización, los quirófanos y las Urgencias). «Esto no se puede improvisar», señaló Vergeles, quien remarcó que, «cuando se pone en riesgo la vida de los pacientes», es preferible desplazarse a otro centro que hacerlo en uno «donde no se puede asegurar la estabilidad de las plantillas».

Por otro lado el titular de Sanidad recordó ayer también que el Servicio Extremeño de Salud trabaja para poner en marcha las urgencias pediátricas, que se prestarán por primera vez en el complejo hospitalario de Cáceres (en este caso en el San Pedro de Alcántara). De esta forma será un pediatra el que atienda a estos pacientes y no un médico de Familiar y Comunitaria o un interno residente, como se viene haciendo en la actualidad.