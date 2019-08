La ciudad más bella para decir TQ

Nunca se pone en la piel de personajes vanales. Por el contrario, todos a los que ha interpretado en su carrera profesional están marcados por el viaje a veces azaroso de la vida. Alberto Amarilla (Cáceres, 1980) es, esta vez, Mario, un hombre que ha perdido a su mujer en un atentado terrorista y no es capaz de olvidarla. Atiende a nuestro periódico por teléfono en la mañana de lluvia que ayer le dio una tregua a agosto. Como tras los nubarrones, en el octavo mes del año siempre acaba brillando el sol, la ilusión vuelve al protagonista y lo hace a través de las redes sociales, la plataforma donde se le aparece una nueva esperanza sentimental.

Por eso no es raro que el corto que dirige la cacereña María Sánchez Testón lleve por título ‘TQ’, la abreviatura preferida para decir ‘Te quiero’ en el universo del amor virtual. Sánchez Testón (licenciada en Comunicación Audiovisual, candidata al Goya por su corto ‘Por la flor de la canela’), ha rodado esta semana en la capital cacereña para contar esta «historia de amor en tiempos modernos». Lo dice la propia realizadora, que también charla con este diario en una conversación donde irradia felicidad pocas horas después de haber terminado un trabajo que, con Amarilla al frente, también incluye a Mercé Llorens (‘El gran Vázquez’), Mamen Godoy (‘La que se avecina’), el cacereño Chemi Moreno (‘Estoy vivo’) y la actriz Ana ‘Nuqui’ Fernández, que debuta en el cine tras una amplia trayectoria teatral.

«Los cacereños decimos que somos catovis, que somos cacereños de toda la vida», asegura entre risas la directora para presumir de raíces. «Me apetecía mucho rodar aquí, conozco muy bien la ciudad, me parece que la gente de Cáceres es muy solidaria: te apoya, te ofrecen los sitios y hemos tenido muchas facilidades». Testón ha conseguido su propósito: mostrar a través de su mirada un Cáceres moderno, cosmopolita. «Es una historia que puede pasar en cualquier sitio del mundo, ¿por qué no Cáceres para el rodaje?», se pregunta María, que ha capitaneado a un equipo técnico y artístico de 19 profesionales de primera fila. Esa forma de ver Cáceres con ojos universales ha llevado su claqueta no solo a los ya tradicionales enclaves de la parte antigua, mil veces utilizados, y con razón, como plató cinematográfico, sino a otros espacios como la plaza Mayor, Colón o los Multicines Cáceres.

Este rodaje cuenta con una de las ayudas concedidas este año a la producción de cortometrajes de la Junta de Extremadura y está patrocinado por Extremadura Film Commission. Además, la producción tiene el apoyo de Glow Animation Studios, artífice de la cinta ‘Buñuel, en el laberinto de las tortugas’. Para María, la excepción a los agoreros que piensan que el futuro está fuera de aquí, ‘TQ’ ha sido como un parto, tanto que ahora solo piensa en cuidar de su bebé. Y es que para ello ha trabajado no los nueve meses que suele durar un embarazo, sino un año en el que ha puesto sus ganas, su esfuerzo y su dedicación total. Ahora, para que este niño crezca sano y feliz, queda otro año de trabajo por delante para afianzar su distribución y empezar su recorrido en 2020 en festivales de cine.

Entretanto, esta entrevista toca a su fin y Alberto Amarilla termina de hacer su maleta en busca de nuevos viajes, que lo llevarán próximamente a otro rodaje en Extremadura y a una obra de teatro en octubre con el Centro Dramático Nacional.

Amarilla (‘Mar adentro’, ‘El camino de los ingleses’, ‘Fuga de cerebros’), se marcha, como María Sánchez Testón, lleno de luz. «Actuar en Cáceres me da mucha energía», confiesa el actor a este diario y corrobora en su muro de Facebook con esta preciosa dedicatoria: «Gracias a la bella ciudad de Cáceres por ser nuestro barco y nuestro puerto. Brindo por vosotros». No hay, sin duda, mejor The End.