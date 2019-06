Ciudadanos reafirma a Salaya que no estará en el gobierno municipal

El alcalde, el socialista Luis Salaya, mantuvo ayer una ronda de contactos con los cuatro portavoces de los grupos políticos de la oposición. Abrió las reuniones con el delegado de Ciudadanos, Francisco Alcántara. Era el encuentro con más trasfondo de todos porque PSOE y Cs estuvieron a solo una reunión de alcanzar un pacto de gobierno que habría supuesto un giro de 180 grados: del actual gobierno municipal en minoría, formado por 9 de los 25 concejales de la corporación local, se habría pasado a un ejecutivo con catorce ediles, una cantidad suficiente para hacer y deshacer sin tener que contar con otros grupos políticos.

Alcántara reafirmó en sus primeras declaraciones tras la entrevista que Cs no entrará en el gobierno. Aseguró que ni siquiera fue un asunto que se plantease ayer por el alcalde durante la reunión porque por Ciudadanos se ha reiterado en varias ocasiones desde el pasado sábado, cuando se celebró el pleno de investidura, que su partido se quedaba fuera del ejecutivo local.

Pero el portavoz de Cs no cerró ayer la puerta a que esta posición inicial de no entrar en el ejecutivo se fuera a mantener los cuatro años del mandato. «Todos los escenarios están abiertos y más allá de seis o siete meses nadie puede prever qué va a ocurrir», afirmó.

De momento Salaya se enfrenta a la misma situación que Carlos Sánchez Polo se encontró en 1987, al inicio de su primera legislatura. Entonces, al igual que ahora, lideró un gobierno con 9 concejales. Salaya aseguró ayer, a la salida de su reunión con el portavoz del PP, Rafael Mateos, que encara el mandato con «optimismo» y con la intención de «ser capaces de llegar a acuerdos» para tener «mayorías necesarias».

El gobierno socialista no solo estará en minoría en el pleno de la corporación local, en el que están los veinticinco concejales, sino también en las comisiones informativas, órganos en los que, a pesar de que sus acuerdos no son vinculantes, más decisiones se adoptan con la participación de todos los grupos políticos. En la pasada legislatura ha habido seis y Salaya anunciará hoy cuántas habrá en el nuevo mandato.

El alcalde y sus concejales tendrán que negociar y buscar apoyos en los asuntos en los que se requiera una mayoría absoluta de la corporación (trece concejales), empezando por los presupuestos municipales. La ley de racionalización y estabilidad de las corporaciones locales permitía a las juntas locales de gobierno, que en este mandato estará formada por los concejales socialistas del gobierno, aprobar un presupuesto si el anterior estaba prorrogado. De cara a 2020 se da este caso porque en 2019 se ha prorrogado el presupuesto de 2018. Pero el TC declaró inconstitucional esta disposición de la ley. El otro camino, si hay bloqueo en el pleno para la ratificación de las cuentas, es la cuestión de confianza.

No solo en los presupuestos se requerirá encontrar apoyos, también en los principales concursos de concesión de la gestión de servicios públicos, en especial en el de la recogida de residuos y limpieza viaria, que se tiene que resolver en este mandato. Aunque la primera piedra de toque en cuanto a concesiones y concursos es la zona azul. Salaya confirmó que este expediente se retomará en las próximas semanas y «volverá a salir a concurso».

MOCIÓN DE CENSURA / Ayer tanto Alcántara como Mateos se ofrecieron a dar apoyos puntuales al gobierno local cuando se tomen decisiones acordes con los programas de sus partidos. Tanto Cs (con cinco ediles) como el PP (con siete) tienen concejales suficientes para que sumados a los del PSOE (nueve) se tenga mayoría absoluta en el pleno.

«Estaremos a disposición del gobierno para aquellas cuestiones compatibles con nuestra hoja de ruta y programa», aseveró Mateos, a quien se le preguntó por la posibilidad de la moción de censura para desbancar al gobierno de Salaya. «Llevamos dos días --de la actual legislatura-- y es precipitado hablar de moción de censura, además de ser una falta de respeto para los ciudadanos y para quienes solo llevan unas horas en el gobierno», afirmó Mateos, que adelantó que su grupo político «sí estará enfrente para controlar al gobierno» local.

«Nuestra posición no será de bloqueo, sino de gobernabilidad dentro de esa confluencia de programas», afirmó Alcántara, que ayer, a preguntas de los medios de información, volvió a referirse a la negociación de los pactos de gobierno y a los contactos fallidos con el PP. Confirmó que fue el jueves y no la mañana del viernes cuando se puso sobre la mesa que la alcaldía de Badajoz fuese para Cs y la de Cáceres para el PP, «y también nos opusimos --en la candidatura local de Cs- a eso, no nos gustó que Cáceres se utilizase como moneda de cambio».

A continuación lanzó su crítica al PP. Afirmó que cuando desde las direcciones en Madrid del PP y de Cs se planteaba un cambio de cromos y que la alcaldía de Cáceres fuese para los populares, en la candidatura local del PP «estaban encantados de que las decisiones se tomasen en Madrid», pero que cuando se propuso una alternancia de dos años de cada partido al frente de la alcaldía «y se veían abocados a la oposición, eso -en la candidatura municipal del PP- ya no les gustaba nada».

Por la tarde, Salaya se reunió con la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, que, al igual que habían hecho por la mañana Mateos y Alcántara, calificó la reunión de «cortesía y cordial». Unidas Podemos ha sido el único de los cinco partidos con representación en el ayuntamiento que ha quedado fuera de la negociación de los pactos entre el 3 y el 14 de junio. López aseguró que lo que se ha visto desde fuera ha sido «patético y una falta de respeto a los votantes», quienes antes de las elecciones tendrían que saber «con quién se va a pactar». Salaya había confirmado por la mañana que no iba a pedir a Unidas Podemos su entrada en el gobierno, ya que con sus tres concejales «no nos daría» para la mayoría absoluta. La opción de un pacto PSOE-Podemos estuvo sobre la mesa gran parte de la noche electoral, cuando el escrutinio daba diez concejales al PSOE.

El alcalde cerró la ronda con el concejal de Vox, Teófilo Amores, que aseguró que el encuentro «se ha desarrollado en términos más que cordiales» y que Salaya le ha animado a presentar «proyectos y propuestas» para su debate ya que «no habrá una negación sistemática a lo que se presente». Amores confirmó ayer que no aceptará la media liberación ofrecida por el gobierno.