Una clínica deja a 600 cacereños sin los tratamientos estéticos ya pagados

Una clínica de tratamientos estéticos deja a unos 600 cacereños sin recibir los tratamientos que ya tenían pagados. Se trata de Fisiocórpore, ubicada en el número 5 de la calle Dinamarca. A muchos de los clientes que tenían una cita programada les han avisado a través de un mensaje al móvil de que «por razones técnicas» se la anulan, pero no les ofrecen ninguna explicación. A otros, al acudir hace unos días a la sede les han informado de que no pueden realizar los tratamientos de láser porque deben estar supervisados por un médico y en estos momentos no cuentan con uno (hasta ahora habían estado recibiendo estas sesiones con esa misma maquinaria).

Este diario intentó ayer ponerse en contacto con la empresa pero no recibió respuesta. Según ha explicado el abogado que gestiona gran parte de las denuncias, Sebastián Gallego, de Qualit Abogados, por problemas económicos la empresa se ha visto en la obligación de despedir a parte de su personal, entre ellos a los facultativos que se encargaban de ofrecer los tratamientos.

La mayor parte de los afectados tenían abonados el tratamiento completo para la especialidad de depilación láser, que consta de varias sesiones que se pagan por adelantado. El coste total asciende a 700 euros. De media la entidad les adeuda unos 250 euros (algunos habían recibido ya la mayor parte de las sesiones pero otros no se habían dado ninguna, por lo que se les debe el tratamiento completo).

DEMANDA COLECTIVA / 40 de los afectados ya se han puesto en contacto con el abogado Sebastián Gallego, para iniciar los trámites e interponer una demanda en los juzgados. El objetivo es conseguir a un mayor número de personas a las que presuntamente ha estafado esta empresa y presentar una demanda conjunta. «Queremos judicializarlo lo antes posible y personarnos en el procedimiento como acusación particular y lo que pretendemos es presentar una sola denuncia con todos los afectados» explica a este diario este letrado. En lo que se trabaja es en una acción judicial colectiva en defensa de los intereses de los consumidores.

Por esta razón las afectadas buscan a través de las redes sociales a más personas que se encuentren en esta situación (también tenía clínicas en Badajoz y en Sevilla). El despacho de abogados les remite un documento en el que les pide que les cuente su caso para poder incluirlo en la demanda. Adherirse a la acción judicial no tiene coste alguno. El letrado solo cobrará en caso de que ganen el pleito.