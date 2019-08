Los clubs deportivos deben competir por la subvención del ayuntamiento

Ayer se abrió el plazo para que clubs deportivos que juegan en categorías oficiales de ámbito nacional puedan concurrir a la subvención que da el ayuntamiento. Este año hay una diferencia sustancial respecto a ejercicios anteriores. Por primera vez en los últimos años no se da directamente, con una asignación concreta a cada conjunto y establecida previamente en el presupuesto local, sino que esta ayuda municipal se repartirá en concurrencia competitiva. El motivo, según se recordó ayer desde el gobierno municipal, es que con un presupuesto prorrogado no se pueden dar subvenciones nominativas.

Los criterios de la convocatoria se han fijado para que la aportación que al final reciba cada club se asemeje a la que ha tenido en años anteriores. Se prima la categoría en la que está cada conjunto, su presupuesto y la implantación del deporte. Con estas condiciones, el Cáceres de Baloncesto y el Al-Qázeres se llevarán la mayor parte de la cantidad a repartir.

La mayor partida en subvenciones que concede el ayuntamiento es la que se asigna a estos equipos. Son 350.000 euros, por encima, por ejemplo, de las subvenciones nominativas que se dan a colectivos sociales y que rondan los 100.000 euros. El argumento con el que el ayuntamiento justifica estas ayudas deportivas es «la proyección de la imagen de la ciudad de Cáceres a través del deporte e impulsar y estimular la práctica deportiva a los deportistas de base», según se recoge en el plan estratégico de subvenciones del Instituto Municipal de Deportes.

DIPUTACIÓN / Que esta vez no sean ayudas nominativas no es la única novedad. En años anteriores esta partida se financiaba con fondos propios. Este vez será con cargo a una aportación de la diputación provincial de Cáceres.

Desde ayer los equipos tienen un plazo de diez días hábiles para la presentación de las solicitudes. El pasado año, los 350.000 euros de la ayuda se repartieron entre ocho clubs. Más de la mitad fueron para el Cáceres de Baloncesto (100.000 euros) y el Al-Qázeres (80.000 euros).

La propuesta de subvenciones nominativas que se incluyó en el borrador de los presupuestos para 2019 aumentaba a nueve el número de equipos que se beneficiaban de la ayuda municipal (a los ocho que aparecen en la ilustración se sumaba el club deportivo Colegio San José) y equiparaba la ayuda que se concedía al Cáceres y Al-Qázeres, se destinaban 100.000 euros para cada uno. El importe total era de 378.000 euros, según se detallaba en el anexo de subvenciones del borrador del presupuesto de Instituto Municipal de Deportes.

Pero ese presupuesto no se aprobó. El anterior gobierno local no obtuvo el apoyo del resto de grupos políticos, en unas cuentas que se presentaron a pocos meses de las elecciones locales, y se prorrogó el presupuesto de 2018, con una partida de 350.000 euros para estos equipos. Cuando desde el servicio de Intervención se especificó qué partidas no se podían prorrogar se indicó que una de ellas era la de 60.000 euros para las subvenciones nominativas de Cultura. De otras áreas, como la de Deportes, que también tenía ayudas directas, no se hizo ninguna mención. Ayer se recordó desde el gobierno local que ya se había anunciado que es esa prórroga la que impide la concesión directa y nominativa y la que obliga ahora al proceso de concurrencia competitiva que se abrió ayer.

El pasado 4 de julio este diario ya informó de la petición realizado al ayuntamiento por los equipos para que se procediese al reparto de las subvenciones. La convocatoria ya se publicó ayer y ahora se abre el plazo para presentar solicitudes que después se tendrán que valorar y puntuar para repartir la ayuda.