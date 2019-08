Cocemfe exige control sobre tarjetas de párking para personas con discapacidad

Controlar las tarjetas para estacionar en los aparcamientos reservados a personas con discapacidad es una de las reivindicaciones más urgentes que realiza al nuevo gobierno la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Cocemfe. Fue en 2005 cuando el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas) elaboró y aprobó, con la participación de los miembros del entonces Consejo Sectorial de Discapacitados, la ordenanza para regular estas autorizaciones, encaminadas sobre todo a evitar pequeños abusos que se estaban produciendo en su utilización y definir con mayor exactitud las personas que podían acceder a ellas.

Sobre este extremo, Sonia Silva, coordinadora del área de Accesibilidad de Cocemfe, expuso a este diario que se trata de «un problema que hay que erradicar». Confían en que el ayuntamiento esté supervisando las tarjetas de los ciudadanos a los que les afecte, como prometió el anterior gobierno y, retirando aquellas que ya no estén en vigor.

Actualmente en la ciudad hay 450 tarjetas activas. Desde el Imas, se han expedido 30 plazas de aparcamiento en los últimos dos años para personas con movilidad reducida, de esas, cuatro son de carácter privativo. Los espacios adaptados para aparcar eran 544 en diciembre de 2018.

La nueva normativa exige que las tarjetas deberán ser devueltas en caso de fallecimiento del titular, renovación o caducidad de la misma. Se llevará a cabo una revisión en el primer trimestre de cada año de las que hayan caducado a lo largo de ese periodo para evitar así posibles usos fraudulentos o errores en la renovación.

Esta medida es una de las prioritarias para Cocemfe, pero en la lista de quejas hay más. Así, por ejemplo, el 63% de los domicilios no son accesibles de la calle al portal. De hecho, el colectivo impulsa la campaña ‘Arrestópolis’, en la que se quiere dar voz a las personas «que se encuentran enjauladas en su propia casa». Exigen que se encuentren soluciones para que los afectados «recuperen su libertad».

En los meses de calor, las terrazas es otro de los mayores enemigos de las personas con discapacidad. Cocemfe expone que «invaden la calzada e impiden poder transitar con normalidad. «Hay ocasiones en las que el individuo se ve obligado a circular por la propia carretera. Cosa que conlleva un riesgo importante», explica Julián Álvarez Delgado, gerente de la organización.

TERRAZAS / A su vez, Cocemfe critica la ordenanza de terrazas y las licencias emitidas por el ayuntamiento. «Esto puede suponer un retroceso». Destacan que los usuarios con silla de ruedas necesitan de un mínimo de espacio para moverse con seguridad y garantías y que, para las personas ciegas, la fachada es esencial para orientarse, por que ubicar terrazas junto a las fachadas y sin separación les generaría problemas.

Asimismo comenta que el ocio es algo que está muy limitado y castigado para ellos. Recuerda como en muchas ediciones de la feria de San Fernando, han tenido que levantar entre varios las sillas de ruedas eléctricas de las personas con discapacidad. Asegura que estos se sienten «humillados» al no ser independientes en esas circunstancias. Añade que «hasta que no denuncian estas situaciones en los medios de comunicación, los gobiernos no toman ningún tipo de medida al respecto».

Luchan por concienciar a la población ya que «aún falta mucha sensibilización», explica Álvarez. Además, se enfrentan a los obstáculos que diariamente se les anteponen. «Estos inconvenientes son una forma muy sutil pero a su vez, muy eficaz de discriminación», insiste. El responsable del colectivo recalca que, «en el tema de la discapacidad la clave es la accesibilidad. Sin esta, las personas no pueden participar en la vida de la ciudad y, por ende, en la suya propia». Razón por la cual, trabajan por la eliminación de barreras arquitectónicas, sociales, laborales o culturales que impiden la inclusión de este tipo de personas que mantienen situaciones de exclusión.

A criterio del gerente, «la falta de accesibilidad atenta contra los derechos de las personas. Y no se está respetando». En este sentido, recuerda que aquello que la justicia reconoce sobre el papel también debería verse reflejado en la realidad, algo que ahora, asegura, «no ocurre».

Como muestra un botón: el pasado 6 de abril se celebró una nueva edición de la marcha ‘Adaptando caminos’ con la finalidad de mostrar las barreras arquitectónicas que se encuentran en la ciudad. A ella asistieron el número uno de Ciudadanos, Francisco Alcántara, y uno de los concejales de Podemos, Ricardo Carrasco. El equipo de Cocemfe acudió con sillas de ruedas para que los ciudadanos que participaran vivieran en primera persona las barreras a las que se tienen que enfrentar estas personas de manera diaria.

Acciones como las de esta marcha, evidencian, según Álvarez, que «no hay ningún tipo de mejora de este ámbito en Cáceres». Sin embargo, entiende que tras haberse reunido en varias ocasiones con el nuevo ayuntamiento presidido por el socialista Luis Salaya, les llegan «buenas sensaciones de que quieren trabajar en esa línea». Incluso, la concejala de Asuntos Sociales, Accesibilidad y Mujer, María José Pulido, participó en uno de los programas de radio que realizan las personas de la asociación y mostró su intención de trabajar para invertir la situación actual.