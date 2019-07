El colectivo nacional de intensivistas exige una UCI en el nuevo hospital

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias pide al Servicio Extremeño de Salud (SES) que abra una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el nuevo hospital. Ya lo denunciaron hace unos días los propios médicos intensivistas que trabajan en el complejo hospitalario de Cáceres, que alertaban, a través de este diario, del peligro que puede suponer que un hospital quirúrgico como es este no cuente con una UCI. Sí tiene, no obstante, una unidad para tratar a los pacientes postquirúrgicos, que está gestionada por el equipo de Anestesiología; en cambio la Unidad de Cuidados Intensivos atendida por médicos intensivistas, continúa todavía en el San Pedro de Alcántara.

Ante esta situación el colectivo que representa a los médicos intensivistas de toda España ha decidido intervenir para solicitar que se ponga en marcha dicho servicio, puesto que las instalaciones están construidas y solo falta dotarlas de personal. «Hemos podido confirmar que el traspaso de profesionales sanitarios y unidades asistenciales desde el hospital San Pedro de Alcántara al Universitario se está realizando de forma gradual. Hasta el momento cuenta con una Unidad de Críticos de 15 camas, cuatro de las cuales son de Medicina Intensiva (llevadas por médicos intensivistas) y once de Reanimación posquirúrgica o postanestésica, atendidas por anestesiólogos. Ambas especialidades compartirtán espacio y equipo de enfermería hasta la finalización completa del hospital», señala el colectivo. Sin embargo estas cuatro camas que serán atendidas por intensivistas aún no se están utilizando porque los profesionales no han sido trasladados todavía desde el San Pedro de Alcántara. «El compromiso de la gerencia es que en el nuevo hospital se constituirán dos unidades independientes, con un modelo asistencial similar al actual en hospital San Pedro de Alcántara», añade la sociedad nacional de medicina intensiva.

«En consecuencia -añade el colectivo- el SES se debería comprometer a que en las próximas fechas el hospital Universitario cuente con un número suficiente de médicos especialistas en medicina intensiva, destinados todos ellos a la unidad asistencial de críticos donde -en un primer momento- compartirán instalaciones y dependencias asistenciales con los médicos especialistas en anestesiología y reanimación». Aunque reclaman que en un futuro se conviertan en dos unidades diferenciadas.

Por su parte el equipo de Anestesiología aseguró a este diario que la seguridad del paciente postquirúrgico está garantizada en el nuevo hospital con la unidad que ellos atienden.