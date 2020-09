Los comerciantes de la calle San Pedro desmienten que haya un brote de covid en la zona

Los comerciantes de la calle San Pedro y alrededores se han visto obligados a desmentir un bulo sobre la existencia de un brote de coronavirus en esta zona comercial, una de las principales arterias de la ciudad. Lo han hecho este domingo a través de un comunicado que firma Dionisio Caballero, de la joyería Caymo, en la calle san Pedro. El bulo, que empezó a correr por las redes sociales este fin de semana, informaba de que en esa zona se concentraban los 50 contagios de los que hablaba el ayuntamiento el pasado viernes. Este cifra de infectados fue la que llevó al consistorio a cancelar la Noche del Patrimonio y el concurso de albañilería, previstos para ayer sábado.

"El motivo de este mensaje -comienza el comunicado de Caballero- es desmentir el bulo que circula por las distintas redes. Ni el estanco de Pintores, ni la farmacia situada frente a Liberbank, ni el Spar, ni varias tiendas de Pintores, ni más de 50 personas de estos establecimientos están contagiadas por el covid-19. Es absolutamente falso. No hagamos más daño gratuito a nuestra zona comercial con estas mentiras", dice la información que ha publicado este empresario.

Es el segundo bulo que se ha tenido que desmentir durante este fin de semana. Ayer fue el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, el que informó a través de sus redes sociales que era mentira que Cáceres fuera a retroceder a la fase 2. "El bulo de hoy es que estamos reunidos para decidir el paso a Fase 2. No es cierto: ni es una decisión que corresponda al ayuntamiento, ni estamos ahí, pero evitar llegar a eso es cosa de todos y todas. Hoy no es cierto, pero si no hacemos las cosas bien, mañana Dios sabe.

¡Cuidaos!", decía en su perfil de Facebook.