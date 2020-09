El comercio plantea que se aplace a 2022 el proyecto de semipeatonalizar Parras

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

El peatonalizar la calle parras en mi opinion tiene mas contras que pros, en contra sobre todo el acceso al parking Galarza que para la gente de fuera que no conoce la ciudad seria un galimatias llegar a el. respecto a las ventajas no he oido ninguna convincente.