Los concejales ajustan cuentas

Lo que se votó ayer en el pleno del ayuntamiento es importante. Se decidió la configuración de órganos donde se debaten decisiones que afectan al ciudadano. Lo acordado altera lo que había. Ahora habrá comisiones menos operativas con un número excesivo de ediles, 17, y además es cierto que se resta «la labor de control» al gobierno por la oposición, denunció el portavoz del PP, Rafael Mateos, al reducirse su número. Pero también es verdad que hasta ahora había comisiones sin contenido, solo con el informe del presidente, y otras que ni se convocaban las veces acordadas. La nueva configuración es de 4 comisiones y con 17 ediles cada una. Para no afectar la tramitación de expedientes se tendrán que convocar las veces que sean necesarias (no solo una vez al mes) y con la documentación dada con más de las 48 horas de antelación con las que ahora se aporta porque a comisiones más densas, más papeles.

Pero además del qué, de las intervenciones del pleno destacó el cómo. Fue una sesión para ajustar cuentas, con los portavoces del PP, Rafael Mateos, y de Cs, Raquel Preciados, en un lado y los concejales no adscritos, Francisco Alcántara y Teófilo Amores, en el otro. Los dos últimos abrieron el debate. Defendian que sus derechos como concejales no se vieran recortados. Los dos, más la también no adscrita Mar Díaz, no estarán en órganos de representación. Y fue Alcántara el primero que citó la palabra más repetida: tránsfuga, término que «no se puede aplicar a un concejal que abandona su partido tras denunciar una irregularidad», afirmó Alcántara, que introdujo este tema tras asegurar que ha sufrido del portavoz de Cs en la Asamblea, Cayetano Polo, y de la portavoz municipal, Raquel Preciados, que hayan asociado edil no adscrito y tránsfuga de una manera «perversa e interesada».

CHOQUES / Y Alcántara escuchó la palabra tránsfuga solo unos minutos después. «Un tránsfuga es aquella persona con un cargo público que no lo abandona al separarse del partido con el que se presentó como candidato (...) el transfugismo da lugar a una nueva figura como la del concejal no adscrito», precisó Preciados. Antiguos compañeros de partido, Alcántara y Preciados, protagonizaron el primer choque dialéctico del pleno. Este choque tuvo una segunda parte solo unas horas después, en una tertulia en Onda Cero, entre Alcántara y Antonio Ibarra, concejal de Cs próximo a Polo.

Mateos entró en la discusión en el pleno y apuntó a Amores. «A ustedes no les gusta, pero son transfugas». Otra cuenta pendiente. Sin Amores y con otro concejal de Vox -partido que Amores dejó en octubre-, la oposición, con el PP como principal grupo, tendría más poder en la corporación. Pero con Amores con su acta y su libertad de voto, el gobierno socialista de Luis Salaya lo tiene menos difícil. «Usted se ha ido del partido, pero los 3.500 votantes de Vox no se han ido», le dijo Mateos a Amores en su segundo turno. «Hay una comisión en el Congreso que define qué es el concepto de tránsfuga y a ninguno de los tres -ediles no adscritos del ayuntamiento- le encaja ese concepto por más que usted y la señora Preciados se empeñen en decirlo», le había expuesto antes Amores a Mateos.

Antes de votar hubo un receso, un último intento de que las comisiones informativas se mantuviesen en siete y con ocho concejales. Amores había propuesto una modificación del reglamento municipal y que los ediles no adscritos se turnasen en las comisiones para no tener que estar en todas. Pero no hubo consenso, no había un voto a favor de todos los partidos -necesario de cara a que en un futuro no se invalidasen acuerdos de una comision de ocho- y no todos los concejales no adscritos renunciaron «a la representación a la que tienen derecho de estar en todas las comisiones», explicó Salaya después del receso. En la votación de 4 comisiones de 17 ediles, PSOE, UP y los tres ediles no adscritos votaron a favor. PP y Cs se abstuvieron.