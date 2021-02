Concentración en contra de la mina

Y oye que me pregunto yo... Todo esto valdrá para algo? Cuando sabemos ya desde hace unos días a ciencia cierta lo que yo venia diciendo hace años luz, que la mina si o si nos la vamos a comer con patatas, ya que hay intereses no solo partidistas sino económicos y estratégicos en cuanto al desarrollo y producción de estos productos, a nivel no solo nacional sino europeo. Ojo que yo veo súper bien las reclamaciones eeehh, pero creo que la plataforma esa de Salvemosnos del Agujero... Ha hecho las cosas tardes, desconozco si tenían o no la información que al igual que yo, muchos cacereños teníamos, porque yo ya lo dije muchos meses atrás, y cuando se dice es porque algo se sabe... Con lo cual si ciertas los sabíamos hace tiempo, quizá todo esto se debería haber hecho antes, no que ya, y sabiendo lo que me digo, todos los procesos están mas que aprobados y firmados. Es mas no es de descartar que en los presupuestos que aun no están aprobados alguna partida de dinero vaya para este fin. Ojala y mi suposición ante esto me lleve a equivoco y no sea así, repito mi suposición.