Condenada la dueña de un perro que agredió a una joven

Lo peligroso es convivir con alguien que no comprende q un perro defiende a su familia ! Que es también su casa y no tiene que prohibirle estar suelto por SU CASA ! La dueña debería haberse ido o echado a esa compañera ! No entienden q son uno más , de familia? Si no lo entiendes no convivas con un animal ! El perro seguro q jamás le habría puesto límites al paso por su casa! Peligrosos humanos q se creen dueños de todo ! Y decir lo q queráis q a palabras necias oídos sordos ! Y para los q no le gusten los perros les deseo q en una catástrofe sean los últimos q encuentren los perros rescatadores !