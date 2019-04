Condenado por llevar más de 200 bellotas de hachís en la maleta

Iba a bordo de un autobús que había cogido en Málaga, en dirección a Oviedo. En cambio la Guardia Civil interrumpió su viaje en un registro que realizó en la autovía A-66, a la altura de la capital cacereña. Cuando los agentes accedieron al interior del vehículo observaron cómo el acusado manipulaba uno de los bolsos que portaba, por lo que decidieron realizar un registro de sus pertenencias.

Además del equipaje que llevaba en mano transportaba otra maleta en la zona de equipajes. Al ser abiertos ambos bolsos los agentes comprobaron que portaba 208 bellotas de hachís (16 en la maleta de mano y 192 en la otra). Tras los pertinentes análisis se calcula que la droga podría haber adquirido en el mercado un valor de casi 6.200 euros.

El Juzgado de lo Penal Número 1 Cáceres le condena ahora a un año y once meses de prisión por un delito contra la salud pública, en su modalidad de tenencia preordenada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas que no causan daño a la salud. El juzgado le condena además a pagar una multa de 9.000 euros. No es firme.