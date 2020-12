El consejo escolar no aprueba los pliegos para ceder una parcela al Paideuterion

¿Nos puede explicar el señor Salaya por qué un gobierno socialista apoya la construcción de un colegio concertado donde no es necesario? Por si no lo sabe, el colegio Moctezuma ya ha perdido una línea por falta de alumnos. ¿Quiere usted que se sigan perdiendo puestos de trabajo? Imagino que una administración podrá ceder suelo si existe un interés público ¿no?. ¿Lo hay en este caso? Dicen que había prisas porque el Consejo Escolar apoyara el proyecto. ¿ Unas horas antes de que se aprobara la Ley Celaa? Algo no suena bien. Dicen que seguirán adelante. Imagino que ese interés oculto, porque todavía no han explicado sus razones, no supondrá que se infrinjan las leyes a favor de un interés particular.