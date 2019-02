El consistorio agiliza el hotel de Godoy al evitar un cambio normativo

La parcela del palacio de Godoy tiene un uso cultural-docente, por lo que no cabe un hotel, pero esa utilidad que establece la normativa puede entenderse como una mera recomendación y por tanto es compatible en este suelo el uso público institucional y dentro del mismo está el hotelero. Esta es la interpretación que hace la dirección general de Urbanismo de la Junta y es a la que se acogió ayer la comisión informativa de Urbanismo del ayuntamiento frente al criterio de su servicio técnico de Urbanismo, que entiende que no se puede abrir un hotel en una parcela que tiene asignado un uso pormenorizado que no se corresponde con el terciario-hotelero y por tanto recomienda una modificación simultánea del plan general de urbanismo y del plan especial (la normativa específica para las actuaciones urbanísticas en el casco viejo).

Ayer fue el primer acuerdo que se adoptó en un órgano informativo del ayuntamiento sobre el proyecto hotelero anunciado en el palacio de Godoy. Lo que tenía que hacer el ayuntamiento era informar sobre si es necesaria la modificación de la normativa al ser la administración competente. Se ha decidido que no es necesario ese cambio, lo que agiliza el proyecto, ya que un cambio normativo tardaría como mínimo seis meses entre informes, exposiciones y aprobaciones, hasta tres se necesitarían, dos del ayuntamiento y una de la Junta.

La comisión municipal tomó su decisión con los argumentos de la dirección general de Urbanismo de la Junta y también con los del informe jurídico del servicio de Urbanismo del ayuntamiento, ambos coincide en que en la parcela ya es compatible el uso institucional, que tiene entre sus categorías el hotelero. La decisión de la dirección general se fundamente en un informe técnico encargado por la Consejería de Presidencia de la Junta.

Por contra, el servicio técnico de Urbanismo del ayuntamiento recuerda que los usos asignados a la parcela se modificaron con el cambio puntual del plan especial que se tramitó hace una década cuando el conservatorio de música se iba a trasladar al palacio de Godoy, entonces se acordó destinar el suelo a utilidades culturales y docentes. Y hace hincapié en otra cuestión al recordar que un cambio de utilidad de dotacional (docente-cultural) a terciario (hotelero) supone un incremento del aprovechamiento urbanístico de la parcela al pasar a tener unos usos lucrativos, lo que llevaría a las cesiones correspondientes a la administración tanto de un porcentaje del aprovechamiento como de suelo para usos públicos si se produce un incremento de la edificabilidad existente en la parcela.

EL PROYECTO / Lo que hace la dirección general de Urbamismo, apoyándose en el informe encargado por la Consejería de Presidencia, es hacer una interpretación menos restrictiva. Así se argumenta que aunque el uso pormenorizado asignado a la parcela del palacio de Godoy es el cultural-docente, el plan especial no considera vinculante ese uso pormenorizado, sino un orden de prioridad o de intención que no impide otras utilidades consideradas compatibles en el plan especial, que permite en la parcela del palacio de Godoy todas las categorías del uso institucional público, entre las que está el hotelero.

Tras la decisión de la comisión informativa de Urbanismo de que no es necesaria la modificación del plan general de urbanismo, la empresa promotora del hotel puede seguir con el proyecto para la obtención de la licencia, un proyecto sobre el que tendrá que informar, además de los órganos municipales que tienen la competencia para dar la autorización, la comisión del plan especial, un órgano técnico cuyo dictamen es preceptivo y que se encargará de velar de que el proyecto se ajuste a la protección monumental y estructural que tiene el palacio de Godoy.

El proyecto para transformar el hotel se presentó en público el pasado diciembre. Es una iniciativa del grupo inversor Scipión Perú, que pretende transformar el palacio en un hotel de 72 habitaciones con una inversión de 10 millones de euros, que se destinarían a la rehabilitación del inmueble. El proyecto está recogido en un protocolo que la empresa firmó con el ayuntamiento y la Junta, que es la propietaria del edificio y que lo pone a disposición de la empresa con una cesión por más de dos millones de euros que se irán embolsando a la empresa pública Avante una vez realizadas las inversiones anunciadas.

RESIDENCIA EN NUEVO CÁCERES / En la comisión de ayer también se dictaminó la aprobación provisional de la modificación del plan de urbanismo para el acceso principal al nuevo hospital y se autorizó el cerramiento parcial de la terraza del centro de ocio y recreativo del Perú.

Por otra parte, ayer salió a licitación la concesión del uso privativo de una parcela municipal en el Nuevo Cáceres para la construcción de una residencia de estudiantes. Este concurso parte de la propuesta presentada hace un año en el ayuntamiento por parte de ICR Project Manager sobre la viabilidad urbanística para la implantación de una residencia universitaria en terrenos municipales que están entre la avenida de Pierre de Coubertain y la ronda de la Pizarra. La duración de la concesión, según la información especificada en la convocatoria publicada ayer, es de 55 años.