El consistorio no prorroga el contrato de la terraza del recinto hípico y sacará una nueva licitación

La junta local de gobierno del ayuntamiento acordó ayer no prorrogar el contrato a los empresarios que desde el primer fin de semana de agosto gestionan la terraza del recinto hípico. El mismo acabará el próximo 30 de septiembre. «Fue un aprovechamiento especial ante las circunstancias del covid y para garantizar las condiciones preventivas de los jóvenes, pero también como medida de dinamización de la hostelería», según explicó el portavoz, Andrés Licerán. «Era una medida puntual que el 30 de septiembre llega a su conclusión», añadió.

El portavoz del gobierno también anunció el acuerdo de la junta local de iniciar un nuevo expediente de licitación para el aprovechamiento de este espacio. El adjudicatario tendrá que desarrollar su actividad «encajándola con el resto de las que se puedan programar en este recinto de cara a futuros conciertos y festivales».

La decisión, adoptada en una junta local de gobierno que se celebró a mediados de julio, de autorizar la instalación de una terraza en el hípico a empresarios de ocio de la Madrila generó el rechazo de otros empresarios de la ciudad, que se consideraron discriminados por esta decisión municipal. Éstos últimos demandaban la convocatoria de un concurso o licitación pública a la que pudieran concurrir en igualdad de condiciones todos los hosteleros interesados. Este concurso se convocará ahora. Licerán no dio fechas de cuándo saldrá a licitación, ni tampoco usos y requisitos que se demandarán, esto se desarrollará en el expediente. No es el primer intento del ayuntamiento por dar un uso continuado de ocio al recinto hípico, aunque en procedimientos anteriores, como en el concurso que se convocó en 2012 y que fue uno de los más ambiciosos, no generó expectación entre las empresas, quedando desierto.