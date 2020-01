El consistorio no tiene que abonar a Socar de Toros los 25.000 euros del festejo de 2018

Cuando se dice "Cuestiona la fórmula que empleó el ayuntamiento para poder dar una aportación por ser una subvención «fuera de los cauces legales»" ante cual figura legal se encuentra el asunto, cauces ilegales? Realmente nos encontramos ante un acuerdo plenario de no dar dineros, procedentes de impuestos a la celebración de corridas de toros y unas maneras de gobernar, fuera de los cauces legales en aportar 25 mil. Para tal fin, buscan al mecenas, que si hubiera regalado esos 25 mil al empresario, punto pelota. Pero no, se realiza un contrato a tres bandas, el tomador, el prestador del servicio y el pagano. Pero el pagano, aportaba 25 mil para fines culturales, dentro de las Ferias de San Fernando y no a un particular, todo ello, con las connotaciones fiscales, que tienen las donaciones, para el donante y para el fisco. Tarde o temprano, el empresario, deberá percibir los 25 mil, sino desiste en el intento, será con una sentencia judicial, que retorcerá la decisión de la representación de los vecinos, por medio de la decisión mayoritaria del Pleno Municipal. Todo ello por capricho de los cauces ilegales. Y no pasará nada. Desde luego si, para el empresario taurino, que tardará en recibir su pecunio y los miles y miles de euros, gastados en procedimientos judiciales.