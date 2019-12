El contrato para la asistencia técnica de la principal obra de Cáceres se vuelve a complicar

El concurso del servicio de asistencia técnica a la dirección, vigilancia y control de las obras de la ronda este sigue sin adjudicarse. El segundo intento tampoco se está resolviendo y eso que en julio de 2018 se acordó su tramitación urgente. Pese a que no esté resuelto el concurso de asistencia técnica, los trabajos de ejecución se iniciaron hace un año y medio y su finalización está prevista para dentro de un año. Las obras de la circunvalación este del casco urbano son por su importe las más importantes que se están acometiendo de la ciudad.

La mesa de contratación hizo su propuesta de adjudicación el pasado 30 de agosto. En esa sesión se decidió que el lote 1 se adjudicase a la ute formada por las empresas Lacer Ingeniería-Groma Ingeniería-Ahilar Ingeniería-Aplicaciones Tecnológicas de Ingeniería. Mientras que la elegida para el lote 2 fue la ute formada por MG Ingeniería, Consultoría y Comercio, Aquaducto Ingeniería y Servicios Extremeños y Aral Consultoría. Ambas utes obtuvieron la mayor puntuación y se las propuso por «ser su oferta la más ventajosa en su conjunto», según el acuerdo de la mesa.

Pero días después se comunicó a las dos Ute que habían sido excluidas del concurso por no cumplir los requisitos establecidos en el pliego de condiciones administrativas «en particular los relativos a la solvencia económica y financiera», según se detalla en las resoluciones de la Comisión Jurídica de Extremadura que resuelven sobre los recursos que en materia de contratación presentaron las dos uniones temporales de empresas (ute). La comunicación se remitió por la Consejería de Movilidad.

La Comisión Jurídica de Extremadura ha inadmitido los dos recursos no por una cuestión de fondo, no entra a analizar los motivos de la exclusión, sino de forma, dado que el acto que se tiene que recurrir no es la comunicación, sino que tendrá que esperarse a que la consejería notifique o publique la resolución de adjudicación en la que se debe oficializar si finalmente el contrato se hace con las siguientes ofertas mejor puntuadas y explicar los motivos de exclusión de las dos utes inicialmente propuestas. En la plataforma de contratación no hay aún publicado ningún acuerdo o decisión sobre la resolución de esta licitación.

La asistencia técnica de cada uno de los tramos salió a licitación por un importe de 519.449 euros. Para el lote 1, el tramo que conectará la carretera de Miajadas con la carretera de acceso al santuario, se propuso la adjudiación a Lacer-Groma-Ahilar-Aplicaciones Tecnológicas por un importe de 299.098 euros. Para el lote 2, de la carretera de acceso al santuario a la avenida de la Universidad, se eligió la Ute MG-Aquaducto-Aral por 333.486 euros.

La segunda con mejor puntuación en el lote 1 es la Ute MG-Aquaducto-Aral, mientras que la segunda en el lote 2 es la Ute formada por ETM-Inco.

El primer concurso se anuló en marzo de 2018 tras una resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura que aceptó el recurso que presentó uno de los licitadores en ese procedimiento. Entre los argumentos que entonces empleó la comisión estaban que los términos de los pliegos del concurso no estaban claros y planteaban dudas para su interpretación, además recordaba que en los pliegos todas las condiciones se tenían que exponer «de forma clara e inequívoca», circunstancias que, según la comisión, no se daban en este primer concurso. Entonces desde la consejería se decidió no aplazar el inicio de la obra y que la asistencia técnica a la dirección de las mismas se hiciera con funcionarios y personal externo con contratos menores hasta que se resolviese un nuevo concurso, que es el que ahora se ha vuelto a complicar.