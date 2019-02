Conyser recoge al día en las calles de Cáceres 25 kilos de excrementos de perros

no digo yo mah que la mayor culpa de que vaya yo por la calle pensando en lah mis cosas y escapao pise una cagajonera de perro o como sotro día que la pisó la mi muchacha y la cogi en loh brazoh y con er zapato me dejo la camisa llena cagao y yo maldecía y juraba y decia que el perro tenia que habele cagao en la boca al dueño y eso y la culpa de to eso la tiene el municipe por antonomasia que no dota a cazarete de una muy especializada unidad de municipales investigadores que fuendo de paisano y asi como disimulao y vieran cagando al perro IN FRAGANTES y al dueño irse escapando con cuidaino, atto seguio lo prendieran como a Cristo nuestro señor y en presencia del perrro, luego de crear custodia de prueba, fuera flagelado VELIS NON VELIT en plena calle y rasgado de sus vestiduras