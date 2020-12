Les cortan la luz en invierno

Lo siento pero no me creo nada de que les hayan cortado el suministro sin aviso previo ni que hayan intentado regularizar la instalación. Lo más probable es que no quede ni instalación comunitaria, habrán vendido los cables al peso y como la propietaria es la Junta de Extremadura, además de no pagar el alquiler social y de engancharse ilegalmente será la Junta quien tenga que correr con los gastos de poner una nueva instalación. Yo no necesito justificarme con aquello de "no soy racista pero ...", claro que no lo soy, pero tampoco me gusta que me tomen el pelo.