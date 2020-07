Coto a la guerra publicitaria en la plaza Mayor de Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Que busquen turistas si quieren, como residente es una pesadez que aún viéndote 100 veces te sigan dando la tabarra. Y particularmente en cualquier lugar que viaje si se acerca un relaciones públicas de algún local automáticamente me deja de interesar ir a ese sitio, no suelen ser los mejores lugares, si un negocio lo hace bien y funciona bien no necesita esta forma de atraer clientes. Un ejemplo es Guadalupe, mil relaciones públicas y la oferta cara de mala calidad, siendo un simple pueblo. Nunca como allí.