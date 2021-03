El covid acelera la apertura de una unidad cardiológica para liberar las ucis

No voy a llevarle la contraria a este doctor porque no estoy a su nivel, pero sus declaraciones me recuerdan a Fernando Simón (parece ser que..., creemos que..., puede ser que...) No sé de dónde saca los datos estadísticos cuando dice que la gente no acude al médico por lo del coronavirus, será que la gente acude cuando realmente lo ve necesario y no por cualquier tontería. Y que no se ha hecho mucha reanimación cardiopulmonar por lo mismo, cuando el espíritu del sanitario es atender absolutamente todo lo que se le presenta con los medios que dispone y de la mejor manera. Si puedo afirmar que las revisiones cardiologicas en ese centro no se hacen con la diligencia precisa.