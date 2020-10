Crece la inseguridad en Santiago y los vecinos reclaman soluciones

Los vecinos de Santiago alertan de que ha crecido la inseguridad en el barrio con la crisis sanitaria y reclaman soluciones urgentes. Tal y como explica Julia Gonzalo, residente de la zona, con la pandemia ha bajado la presencia de los vecinos en la vía pública porque se han suprimido las actividades que desde el colectivo vecinal se estaban llevando a cabo para revitalizar la plaza. Y precisamente la ausencia de personas ha provocado que se llene de indigentes. Los afectados reclaman más presencia policial porque desde el mes de junio se ha registrado un repunte en la celebración de botellones, el menudeo y las peleas.

Tal y como asegura esta vecina esta situación dificulta la convivencia y ha incrementado la crispación en un barrio en el que actualmente residen 1.011 personas (ha bajado la población un 18% con respecto al año anterior, aunque los vecinos descartan que la causa sean los problemas de convivencia). «Desde julio (los indigentes) están desde por la mañana y ya por la tarde se caldea el ambiente. Hemos asistido a broncas, peleas y enfrentamientos con vecinos porque no se respetan las normas sanitarias ni las municipales; siguen bebiendo en la calle y no usan la mascarilla y cuando alguien les llama la atención se monta la bronca», afirma Julia Gonzalo. Son incapaces de controlar estos incidentes: «necesitamos que se ejerza presión en la zona para que no sientan esa impunidad con la que están ahora en la plaza», apunta Gonzalo.

El aumento de la inseguridad ha llevado a la asociación de vecinos Ciudad Monumental, a la que pertenece la plaza de Santiago, a reclamar la celebración de una mesa por la convivencia, que se ha llevado a cabo este martes en el ayuntamiento. El concejal de Seguridad, Andrés Licerán, ha anunciado que se incrementará la presencia de la Policía Local para prevenir estos altercados. «Reforzar la presencia policial no significa que hayamos dejado de estar presentes pero sí que es necesario ganar en visibilidad, sobre todo después del Estado de Alarma», ha aclarado el edil.

Por otro lado, además de dar solución a los problemas por la falta de civismo, el barrio exige también que se ejecute la mejora de la plazuela para evitar precisamente que sea ocupada por los indigentes. Esa reforma está ya presupuestada en 340.000 euros, que se pagarán con los fondos EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) de la Diputación de Cáceres. El año pasado se llevó a cabo un proceso de participación ciudadana para que los vecinos elevaran sus propuestas, pero aún no se ha materializado. Los residentes reclaman mayor accesibilidad que permita disfrutar de la zona y de sus espacios verdes y que se dote de aparcamientos.

El ayuntamiento se ha comprometido a retomar este proceso con la celebración de un concurso de ideas del que saldrá el proyecto final de rehabilitación. El mismo tomará como base las propuestas que en su día hicieron los residentes. «No queremos una lluvia de ideas, queremos un proyecto real. Por eso se inicia otro proceso participativo, que tendrá como base el que ya realizó la asociación de vecinos en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura para que la diputación lo ponga a licitación. Queremos que sea lo más efectivo posible para solucionar los problemas reales de la plaza», insiste Licerán. La reforma, tal y como avanzó ayer el concejal, se ejecutará en la presente legislatura.