Cruz Roja pide ayuda al ayuntamiento para evitar el cierre del centro de día

Cruz Roja se reunió el pasado jueves con el ayuntamiento para informarle sobre la situación del centro de día de mayores y pedirle colaboración para evitar el cierre. Tal y como ha informado este diario la organización teme tener que prescindir de este servicio debido a la falta de fondos. La denegación de una subvención por parte de la Junta de Extremadura ha puesto en peligro su continuidad.

Se trata de 60.000 euros sin los cuales Cruz Roja no puede hacer frente al mantenimiento del centro de día, que actualmente cuenta con 20 usuarios. Presentaron su solicitud a la Junta de Extremadura para ser una de las entidades beneficiarias de las subvención del 0,7% del IRPF (la que sale de marcar la casilla de fines sociales en la declaración de la renta). Hasta ahora siempre se la habían concedido pero este año, tal y como ya se les ha informado, se quedarán fuera de la convocatoria.

La organización mantuvo una reunión con los residentes y sus familiares el pasado lunes para informarles de la situación actual. En la misma se les planteó la posibilidad de subir las cuotas para poder mantener el centro. Hasta ahora los residentes pagan en función de la pensión que cobran y lo que se ofreció fue instaurar un pago fijo mensual de 465 euros, que en muchos casos supone hasta triplicar lo que pagaban ahora.

UN PLAZO / Han dado un plazo para que los familiares comuniquen si pueden hacer frente a este incremento. Si al menos aceptan 16 el servicio podría continuar sin las ayudas pero, de no llegar a ese número y no lograr ingresos económicos de las administraciones se verá obligado a cerrar. «Lo sentimos mucho y nos da mucha pena pero no es una decisión de Cruz Roja, nosotros somos adjudicatarios de unas subvenciones que hemos dejado de recibir», explica a este diario el presidente del colectivo en Cáceres, Fernando Solís. Asegura que, en estos momentos, la organización no tiene fondos propios para mantener el centro de día, que necesita dos cuidadores, enfermeros, psicólogos, terapeutas y transportistas.

En esta misma situación se encuentra el centro de día de mayores de Coria, pero en este caso parece que podrá continuar su actividad porque la gran parte de los usuarios ha aceptado la subida y el ayuntamiento se encargará de aportar la cantidad que falte.

Por otro lado el concejal no adscrito, Francisco Alcántara, llevará al próximo pleno una moción para exigir una solución al problema. Y critica a la Junta de Extremadura por su gestión en Política Social en la ciudad. «A esto se une la falta de personal en la Asistida y que no abren la segunda planta de la residencia Cervantes porque no la dotan de personal. La actuación es negligente», insiste Francisco Alcántara.