Cs escenifica el relevo de Alcántara por Raquel Preciados

Ciudadanos ha escenificado esta mañana el relevo en la portavocía de Cs en el grupo municipal del ayuntamiento. Raquel Preciados sustituye a Francisco Alcántara. Ha sido una rueda de prensa para ir cerrando una crisis política que se dejará notar en lo queda de legislatura porque el grupo ha menguado, de cinco concejales que tenía pasa a contar con tres: Preciados, Antonio Ibarra y Antonio ‘Ñete’ Bohigas. Los otros dos, Alcántara y Mar Díaz, se quedan en el grupo de concejales no adscritos.

Preciados no ha entrado en valoraciones sobre la tempestad que ha habido en el grupo municipal de Cs en la última semana. Esta mañana no tocaba. De lo que se trataba era de trasladar una imagen de serenidad, “vamos a trabajar con mucha ilusión y serenidad”, ha insistido, y de minimizar lo ocurrido, “esto no ha dejado de ser un pequeño cambio de formato”, ha asegurado. De sus palabras parece que todo lo que ha pasado ha sido un trámite, un chubasco en vez de una tormenta eléctrica y torrencial.

En solo seis días el grupo municipal de Ciudadanos ha sufrido un cambio radical. El jueves se le habría expediente disciplinario a su anterior portavoz, Francisco Alcántara, y se le suspendía temporalmente de militancia por unas manifestaciones que hizo la noche de las elecciones en las que pedía a los dirigentes de su partido que asumieran las responsabilidades de lo ocurrido el 10-N. El viernes, Alcántara compareció en rueda de prensa para anunciar que seguía en el partido, que se iba a defender y que se mantenía como portavoz del grupo municipal. Ese mismo día una de las concejalas del grupo, Mar Díaz, expresaba su disconformidad con el expediente abierto y ligaba su futuro político al de Alcántara. Díaz decidió seguir en la lista que se llevó a las elecciones municipales de mayo por la presencia de Alcántara como candidato a alcalde. Se va Alcántara y por coherencia también se marcha ella.

El pasado fin se semana, la dirección regional, con Cayetano Polo a la cabeza y con Antonio Ibarra, y la local, con Fernando Rodríguez, se mueven. Ibarra, Preciados y Bohigas, que sumaban mayoría en el grupo municipal de Cs en el ayuntamiento, acuerdan desbancar a Alcántara de la portavocía con su cese y nombrar a Preciados, muy presente en las redes sociales del partido en los últimos días. Era una jugada pensada para forzar la salida definitiva de Alcántara, suspendido temporalmente, del partido quitándole la portavocía.

El lunes por la mañana intentan recabar el apoyo de Díaz, que no se suma. A las 9.30 de la mañana Ciudadanos hace público que Preciados es la nueva portavoz. A las 9.50 la noticia ya estaba en la calle. Alcántara se entera por los medios de información y anuncia que se va del partido y que se queda en el ayuntamiento como concejal no adscrito. A las 11.00 Ciudadanos comunica a Alcántara que Preciados es la nueva portavoz. Lo hace a través de Ibarra, secretario autonómico de Acción Institucional. Al mediodía Díaz sigue sin comunicar su decisión y el partido la elimina del grupo de whatsaap del equipo de concejales del ayuntamiento. Por la noche, Díaz se da de baja del partido y confirma que se va del grupo y que pasa a ser concejala no adscrita. “No iba a estar a gusto, no iba a trabajar bien en ese grupo, me quedaré con Paco –Francisco Alcántara-“, explicó anoche Díaz.

Preciados ha resumido esta mañana lo ocurrido no dando fechas, “no es importante cuándo se toma de la decisión”, y explicando que hubo un consenso entre Ibarra, Bohigas y ella que posteriormente se le comunicó a Díaz, siguiendo un proceso “administrativo legal y correcto, que se le transmite desde el grupo municipal a nuestro líder, el señor Polo, que se lo traslada a Madrid –la dirección nacional de Cs-“.

Preciados no ha contado más. Esta mañana solo se trataba de presentar la configuración del nuevo grupo municipal de Ciudadanos en el ayuntamiento con tres concejales y de anunciar que se seguirá trabajando con ilusión y estando en el centro político. Esto último es una cuestión clave, ya que detrás de esta crisis también está la crítica de Alcántara al viraje hacia la derecha que dio el partido. Preciados ha asegurado esta mañana que se seguirá “sin perder el sentido de centro”.

La nueva portavoz también ha anunciado esta mañana que renunciarán a la media liberación que corresponde al grupo municipal de Ciudadanos y que hasta ahora la tenía asignada Alcántara. Además ha confirmado que pese a quedarse solo tres concejales, Bohigas seguirá compatibilizando su trabajo en la diputación provincial, en la que es el único diputado de Cs, con el de concejal en el ayuntamiento.

El papel de Bohigas en esta crisis ha sido al final clave. Su posicionamiento con Ibarra y Preciados ha favorecido el relevo de Alcántara. Bohigas se ha mantenido en estos meses muy próximo a Alcántara en el trabajo en el grupo municipal y era el que podía inclinar la balanza a favor de Preciados o de Alcántara. Esta mañana ha asegurado que no habido un cambio de opinión por su parte, que lo que ha pesado en él ha sido su compromiso con Ciudadanos y con su función de concejal y diputado provincial, en la institución provincial "represento a 33 municipios", ha precisado esta mañana. Ha lamentado lo ocurrido en los últimos días, "no debió pasar". "Ha habido una convivencia y eso implica lazos personales", ha apuntado, añadiendo a continuación que tiene "claro a quien me debo" y su decisión ha sido seguir en Ciudadanos.