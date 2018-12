Cs no apoyará el presupuesto de Cáceres y critica que «se espante» a la empresa minera

No podemos seguir permitiendo que siga gobernando un equipo que mintió desde la investidura». En estos términos se expresó ayer Cayetano Polo, portavoz de Ciudadanos, tras anunciar que descartará apoyar los presupuestos municipales que se debatirán este jueves en el pleno. El portavoz de la formación naranja ofreció ayer en una rueda de balance anual sobre el gobierno a nivel local y regional y calificó al gobierno de Nevado de «nefasto para el futuro de la ciudad» y la acusó de «pensar más en los intereses electoralistas que en la ciudad». En la misma línea, denunció que Cáceres «se desangra de talento» porque «los jóvenes no se quieren quedar aquí y los que se van no tienen expectativa de volver» y como alternativa pidió atraer a Cáceres empresas e industria como la mina de litio y pidió «compatibilizar» esa actividad minera con el bienestar y la salud de los ciudadanos. «Queremos una ciudad en la que los inversores no salgan corriendo espantados, en la que los alcaldes no se pongan detrás de las pancartas asustando al dinero que viene a generar riqueza o en la que un pequeño autónomo no tarde más de seis meses en abrir una tienda». «Esta ciudad necesita muchos cambios», concluyó.

Por su parte, el PP acusó a la formación naranja de respaldar un proyecto «perjudicial» con la capital cacereña. A través de un comunicado, el equipo de gobierno defendió que la iniciativa que ya ha sido rechazada en pleno «no es el modelo de ciudad que necesita Cáceres». Del mismo modo, recordó que apoyan «todos aquellos proyectos que creen empleo y oportunidades» y defendió que no hará lo mismo «con otros que puedan poner en riesgo lo que hace reconocible a nuestra ciudad, como es el patrimonio y el sector hotelero y hostelero». «Mientras la alcaldesa trabaja para atraer proyectos de inversión que ofrezcan un valor añadido a la ciudad, Cs se dedica a auspiciar proyectos que lo que buscan es su beneficio privado», denuncian.

Por otro lado, la asociación Salvemos la Montaña también se pronunció ayer sobre la mina de litio y ha solicitado que se archive el procedimiento de concesión de la mina de litio a cielo abierto en la falda de la montaña. El colectivo presentó a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura en la que solicita que se reconozca que ha caducado el procedimiento de concesión de explotación del paraje de Valdeflores y, en consecuencia, ordene el archivo de las actuaciones.