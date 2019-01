Cs y Podemos eligen a sus candidatos durante la primera quincena de febrero

Ciudadanos y CACeresTú (Podemos) elegirán a sus candidatos a la alcaldía de Cáceres en la primera quincena de febrero. De los cuatro partidos con presencia en el ayuntamiento son los que aún no han designado a sus candidatos. El PSOE lo eligió en junio tras un proceso de primarias y el PP lo anunció el pasado diciembre. Las votaciones en Podemos se celebrarán entre los días 1 y 5 de febrero y podrán participar los inscritos, que en Cáceres son unos 1.200. En Ciudadanos aún no hay fecha, pero la previsión es que la decisión se tome tras las primarias autonómicas previstas para finales de este mes, precisaron ayer desde el partido.

El calendario de las primarias de Podemos en Cáceres estaba en el orden del día de la asamblea que CACeresTú celebró el pasado martes. Del 16 al 19 de enero es el plazo para la preinscripción y publicación de las precandidaturas individuales. Las definitivas, tras la obtención de los avales necesarios, se publicarán el 29 de enero. Las votaciones serán entre 1 y el 5 de febrero y la verificación y recuento de los votos se hará el 6 de febrero.

En Podemos hay dos votaciones. En una se elige al cabeza de lista entre los candidatos que se presenten para ser alcaldable y en la otra se decide sobre el resto de la composición de la lista, proceso en el que también pueden resultar designados los candidatos a la alcaldía que no sean elegidos. Para decidir la lista se aplica el sistema de conteo de borda, en el que se otorga puntos a los nombres de las candidaturas.

En las dos últimas citas electorales celebradas en Cáceres, Podemos fue la tercera fuerza más votadas. En las generales de junio de 2016 sacó el 16,89% de los votos, en las anteriores, de diciembre de 2015, logró el 17,50%. En las últimas municipales, las de mayo de 2015, fue la cuarta más votada (8,78%) y sacó dos concejales, Consuelo López e Ildefonso Calvo. Ambos participarán en el proceso de primarias que ahora se inicia, «estaremos los dos», confirmó ayer López, aunque precisó que «aún no sabemos cómo», si como candidatos a la alcaldía o para integrar la lista.

En Ciudadanos aún no hay un calendario, pero desde el partido indicaron ayer que se espera que a primeros de febrero pueda designarse al alcaldable. La fecha depende de las primarias para elegir al candidato a la presidencia de la Junta. El alcaldable de Ciudadanos no saldrá de un proceso de primarias ya que la formación no cuenta con más de 400 afiliados en la ciudad. Son unos 200. Será el comité autonómico el que elevará una propuesta a la ejecutiva nacional, «que decidirá de manera definitiva tanto el candidato como el equipo que lo acompañe», indicaron ayer en Cs. Si el actual portavoz, Cayetano Polo, no resultase elegido en el proceso de primarias para las autonómicas o no se presentase, volvería a repetir candidato a la alcaldía.

VOX / En Vox, sin representación en el ayuntamiento, pero que tras las andaluzas se ha convertido en la quinta fuerza política del país, «ya estamos trabajando en la elaboración de la lista», apuntó ayer Roberto Mendo, vicesecretario de Comunicación, un trabajo coordinado por Mendo y por Alejandro Pedrera, vicesecretario de Acción Política y portavoz provincial del partido. Una vez elaborada la lista tendrá que ser refrendada y aprobada por la ejecutiva nacional. Mendo no facilitó ayer datos concretos de afiliación provincial, «pero desde Vistaalegre crece de manera vertiginosa», afirmó.