Cs propondrá a Salaya una rebaja fiscal para apoyar el presupuesto

La suma más fácil para que el presupuesto del ayuntamiento de 2020 salga adelante es la de los votos de los grupos municipales del PSOE y de Cs. Una de las condiciones que los liberales pondrán sobre la mesa del gobierno socialista es una rebaja de impuestos en la línea de la que se aprobó en el IBI para los años 2017 y 2018, un recorte al que se opuso el grupo municipal socialista, que entonces estaba en la oposición. La reducción de la carga impositiva aparecía como la primera condición de Ciudadanos en el acuerdo de gobierno que planteó tanto al PP como al PSOE en las negociaciones previas a la investidura. Y ese requisito volverá a la negociación entre PSOE y Ciudadanos.

Hay otras sumas para que salga el presupuesto. Pero PSOE y Unidas Podemos no llegan a trece concejales, que es la mayoría en la corporación, y solo en el improbable caso de que tengan el apoyo del edil de Vox llegarán a esa cifra. El otro camino es que Salaya tenga el respaldo del PP de Rafael Mateos. Pero salvo excepciones ni los socialistas avalan a los populares ni éstos a los primeros. La vía más despejada es la del acuerdo entre PSOE y Cs.

El presupuesto anual es la principal norma que tendrá que sacar Salaya en esta legislatura. Solo una modificación sustancial del plan de urbanismo, relacionada o no con la mina, o la resolución del concurso de la basura estarán a su nivel. Por eso la primera prueba para el gobierno en minoría de Salaya es el presupuesto de 2020, aún más cuando en 2019 no lo ha habido, se está con las cuentas de 2018 prorrogadas.

Con las condiciones de Ciudadanos para respaldar el presupuesto se ha abierto el curso político en los últimos años. Ya pasó en septiembre de 2016 y de 2017. En 2018 no se repitió porque el año siguiente era electoral y esto condicionaba cualquier acercamiento entre grupos políticos. El portavoz de Cs, Francisco Alcántara, dio ayer las primeras pinceladas de las condiciones que pondrá su partido para respaldar los presupuestos de 2020. No detalló ninguna, salvo que se incluya entre las inversiones una partida para que en una parte de la ampliación del parque del Príncipe se habilite un espacio con juegos y dotaciones para los menores.

IMPUESTOS / El ayuntamiento tiene cinco impuestos, además de las tasas, el importe de estas últimas viene determinado por el coste de los servicios públicos que presta la entidad local. De esos cinco impuestos, solo dos tienen una cuantía significativa en el montante del presupuesto, en especial el IBI y muy por encima del otro, el de Vehículos. La otra fuente de recursos que tiene el consistorio es su participación en los fondos del Estado, cuyas entregas a cuenta en 2020 podrían ser similares a las de 2018 y 2019, dado que por ahora, con un Gobierno que está en funciones y con la posibilidad de que haya elecciones en noviembre, no hay noticias de presupuestos generales del Estado para 2020.

«Hemos dicho al gobierno socialista que estamos dispuestos a negociar unos presupuestos -locales- para 2020», aseguró ayer Alcántara. «Si hemos favorecido que el PSOE gobierne en Cáceres es para hacer que las cosas cambien de verdad y eso requiere unos presupuestos específicos», añadió el portavoz de Cs, que mostró la disposición de su partido a pactar unas cuentas con el gobierno de Salaya si se aceptan por los socialistas «una serie de acciones que están en nuestro programa y que son competencia municipal».

Tras la mano tendida que extendió a los socialistas con su disposición a llegar a acuerdos presupuestarios, Alcántara marcó distancias a continuación con críticas a la acción del gobierno: «Los vemos muy cómodos y ni tan siquiera han planteado su proyecto de presupuestos». El portavoz del gobierno local, Andrés Licerán, precisó el pasado martes que hasta mediados o finales de octubre no se presentará al resto de grupos políticos el borrador de las cuentas para 2020.

No fue la única crítica de Alcántara, que en su intervención de ayer dijo que su grupo percibe en el gobierno municipal «inercias que no nos gustan, un gobierno con una política continuista y muy volcado en el día a día». Aseguró que el ejecutivo local ha estado en los días que lleva al frente del ayuntamiento dando soluciones «a temas superfluos que tienen impacto en las redes -sociales-, pero pintando bicicletas en las calles o abriendo una torre a los turistas no transformamos la ciudad, falta elevar el nivel, consensuar más y ser conscientes que se está en minoría».

Con sus declaraciones de ayer, Alcántara ratificaba, como ya avanzó en julio, que el gobierno de Salaya seguirá en minoría y alejaba la posibilidad de una entrada de Cs en el ejecutivo local. «La sensación que tenemos es que están -en el gobierno- muy ahogados en el diario», concluyó el portavoz de Cs al cerrar su intervención.

PARQUE DEL PRÍNCIPE / La única condición a incluir en los presupuestos en la que se explayó ayer Alcántara fue en la propuesta de su proyecto de ‘Ciudad de los Niños’, una dotación de ocio infantil que ocuparía parte de la ampliación del parque del Príncipe. Esta iniciativa ya se la han presentado al alcalde «y nuestra intención es llevarlo al presupuesto de 2020». En relación a las obras que se están ejecutando para la ampliación de esta zona verde con 7,5 hectáreas que se sumarían a las 20 que tiene el parque, el portavoz de Cs aseguró que en su grupo «estamos muy pendientes» de la finalización de los trabajos y que se está «en contra del modificado» del proyecto que ha presentado la unión de empresas a la que se adjudicó la ejecución. «Nuestra posición será siempre la de estar en contra de estos modificados, tienen que ser algo especial», añadió Alcántara, que confió en que se pueda concretar el proyecto de la Ciudad de los Niños.