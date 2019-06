Cs quiere cuatro concejalías en el ayuntamiento

Las candidaturas locales de Cs, con Francisco Alcántara a la cabeza, y del PSOE, con Luis Salaya, acercaron ayer posturas de cara a perfilar un acuerdo de gobierno. No hay aún nada cerrado y esta tarde habrá una nueva reunión entre las candidatura locales del PP y de Cs. En el encuentro de ayer se habló del organigrama de un futuro gobierno local. La propuesta de Cs es la de ocupar cuatro concejalías: Economía y Hacienda con Francisco Alcántara; Empleo con Mar Díaz; Patrimonio Histórico con Raquel Preciados; y Deportes, Educación y Ocio con Ñete Bohigas. Fuentes de ambos partidos consultadas ayer por este diario indicaron que «no se ha cerrado» el número de liberaciones y si a cada concejalía planteada por Cs correspondería una. De momento, el quinto concejal de Ciudadanos, Antonio Ibarra, no tendría asignada una concejalía con delegación.

Cada una de las concejalías pedidas por Ciudadanos se corresponde con medidas destacadas en las 25 acciones de gobierno que Cs ha presentado tanto al PSOE como al PP. La atracción de empresas y conseguir presupuestos expansivos entraría en las competencias de Alcántara, la potenciación del consorcio Cáceres Ciudad Histórica recaería en las de Preciados, la apuesta por el empleo en las de Díaz y la nueva concejalía de Deportes, Educación y Ocio en las de Ñete Bohigas.

Fue el segundo encuentro de PSOE y Cs en dos días. Tras las reunión, fuentes consultadas por este diario daban prácticamente por cerrado un pacto entre los dos partidos que daría la alcaldía a Luis Salaya. Pero tanto Salaya como Alcántara no se pronunciaron en ese sentido a la salida del encuentro y atemperaron el mensaje. Alcántara insistió en que «todo está abierto», recordando que esta tarde se reúne con la candidatura local del PP que encabeza Rafael Mateos, y Salaya, que se mostró optimista, no dio nada por cerrado, «hay un buen entendimiento, pero queda por ver si finalmente Cs toma la decisión de formar gobierno con nosotros», dijo.

Alcántara habló a la salida del encuentro de que su partido no tiene prisa y que la decisión de Cs de si apoya al PSOE o al PP al frente de la alcaldía podría no hacerse oficial hasta el viernes. Fuentes consultadas por este diario indicaron que Cs podría anunciar este mismo miércoles o el jueves su decisión, que pasaría por no darle al mismo partido las alcaldías de Cáceres y Badajoz, de tal forma que la de Cáceres podría ir a manos del PSOE y la de Badajoz al PP.

Otras fuentes se mostraron ayer prudentes sobre el resultado del encuentro de ayer entre PSOE y Cs, admitieron que hay sintonía entre los dos partidos, que se ha avanzando en puntos de encuentro, pero que aún queda otra reunión entre las candidaturas locales de PP y Cs que se celebra esta tarde. En ese encuentro la balanza se inclinaría a un gobierno de Cs y PP si los populares diesen la alcaldía a Cs, algo que se ha planteado en las conversaciones que se mantienen entre ambas fuerzas en Madrid, aunque ayer Mateos reiteró lo dicho el lunes cuando descartó esa posibilidad, «ya lo he dicho una vez y soy una persona de palabra».

Tras la reunión de ayer por la tarde, la alcaldía está mucho más cerca de Salaya, Cs podría argumentar su apoyo al PSOE, pese a que a nivel estatal el PP es su socio preferente, en que con un gobierno PSOE-Cs se tendría mayoría absoluta y habría un cambio tras ocho años de gobierno del PP. Pero aún queda una nueva reunión con el PP, la que se celebraría esta tarde.