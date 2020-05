Cuando el pueblo gana la batalla

La provincia de Cáceres ha sido la más castigada por la pandemia, con 412 fallecidos (el 81% de los registrados en Extremadura), pero empieza a ver la luz al final del túnel. Algunos de sus municipios han vencido a la pandemia y han recibido lo que se conoce como el alta epidemiológica, es decir, todas los vecinos que se habían contagiado ya están curados. Valdefuentes, Trujillo o Valdesalor son algunos de ellos y, aunque ninguno ha sido foco principal de esta crisis sanitaria, esto ha supuesto el mayor de los logros. «Es un alivio enorme porque lo que hemos vivido ha sido muy duro y muy difícil para un pueblo», afirma el alcalde de Valdefuentes (1.200 habitantes), Álvaro Arias. En este caso solo se llegaron a contagiar seis personas.

En este municipio cada vez que uno de los contagiados recibía el alta, el personal del ayuntamiento acudía a su casa a darle ánimos con aplausos. Y terminaba uniéndose todo el pueblo. Uno de ellos no consiguió llegar hasta el final y falleció tras 35 días ingresado en el hospital (25 en la UCI). Ha sido lo más duro. «Se te encoge el alma porque es muy triste que no hayamos podido despedir a las personas como se merecen. Sientes un vacío y una impotencia enorme», explica el alcalde. A causa del covid-19 solo ha fallecido un vecino pero durante este tiempo ha habido otras muertes por diferentes causas. En todos los casos el ayuntamiento publicaba un bando para pedir a los vecinos que salieran a los balcones a despedir con aplausos al difunto. «Han sido momentos muy emocionantes», añade Arias.

Pero como el dolor no se olvida, los alcaldes llaman a la prudencia y a la responsabilidad para no «volver a las trincheras». «Seguimos con el alma encogida porque puede haber rebrotes, por eso tenemos que ser más exigentes aún en el cumplimiento de las medidas de seguridad», subraya el alcalde de Valdefuentes. En la misma línea se expresó la pasada semana su homólogo en Trujillo, José Antonio Redondo: «Estamos en una situación favorable pero sabemos que esto puede cambiar», dijo. El miedo aún no lo han vencido: «Estaríamos más tranquilos si hicieran más test», afirma la alcaldesa de Valdesalor, Susana Bermejo.