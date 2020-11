«Cuando un tema da color a nuestras vidas, entonces se convierte en un hit»

José Luis Torreño Galafate (Cáceres, 20 de julio de 1991), de nombre artístico Midima Music, y Rodrigo Rubio Rodríguez (Cáceres, 6 de abril de 1993), conocido como Layer Beats, forman ‘Combo West’, productores musicales que arrasan a nivel nacional e internacional tras sus trabajos con Rayden, El Chojin, Lizzy Wang o Disney. Aseguran que cuando un tema toca el corazón se convierte en hit. Ellos saben lo que es la lucha, porque en tiempos de covid-19 pelean cada segundo para salir a flote. Un día dieron el salto desde su ciudad natal, pero no olvidan sus raíces y en la discoteca de su memoria no se despegan de ‘La H Suena’ ni ‘Skalabraos’.



-¿Con quiénes han trabajado?

-Sobre nuestra música puedes escuchar a artistas como Rayden, Arkano, El Chojin, Lizzy Wang, Ambkor, Bely Basarte, Shé, Zpu, Muerdo, Subze, El Jhota, Locus, Blon, Shotta... Igualmente hemos trabajado para empresas o instituciones como Disney o New Era.



-¿Cómo surgió el proyecto?

-Cuando nos conocimos fue una conexión brutal, tanto a nivel personal como musical. Siempre hemos pensado que para llegar lejos, tienes que trabajar en equipo. Se hace poco en la música porque hay mucho ego, pero claramente dos personas hacen más que una y, no descartamos ser más.



-¿Cómo nació el nombre?

-Somos un combo de productores que vivimos al oeste de España, así que nada, nos decantamos por ‘Combo West’. El nombre es aquello que no te gusta hasta que pasa un tiempo y lo normalizas.



- ¿Qué es la música para ustedes?

-Primero un sueño y ahora un modo de vida. La música es una gran parte de nosotros, pero afortunadamente no lo es todo.



- ¿Se puede uno ganar bien la vida con la música?

-Sí, aunque el problema es que cada vez la profesión está más polarizada. Nosotros estamos más cerca de ganar muchísimo dinero o de cerrar el chiringuito, que de mantenernos en un sueldo mileurista. El gris está desapareciendo. Si quieres vivir de la música tienes que ser extraordinariamente bueno, si no te tocará compaginarlo.



-¿Cómo está el panorama musical actual en Extremadura y en España en tiempos de covid?

-En Extremadura hay gente con bastante talento, no obstante, si quieres dar el salto tienes que salir de la región. En España el panorama es extraordinario, sobre todo, porque cada vez tenemos más artistas internacionales. A veces se nos olvida que el español es uno de los idiomas más hablados del mundo y tiene un alto alcance.



-¿Cómo funcionan los derechos de autor?

-Los derechos de autor te protegen y sociedades como la SGAE recogen tus beneficios. Ellos se encargarán de pagarte cuando tu composición aparezca en medios como la radio o la televisión.



-¿Los tataranietos no vivirán de la renta?

-¿Tatara qué? Las personas que se preocupan por eso y están viviendo el coronavirus no se han enterado absolutamente de nada.



-¿Qué determina el éxito de un tema?

-Que emocione de verdad, independientemente de cual sea el sentimiento. Recuerdo cuando la gente decía que ‘Despacito’ había triunfado por el parón previo al estribillo, y la canción les ponía a bailar repletos de felicidad durante más de 3 minutos. Eso es complicado de realizar. Cuando un tema consigue traspasar y darle color a nuestras vidas, entonces se convierte en un hit.



-¿La creatividad y el negocio caben en el mismo saco?

-Están en el mismo saco. Solo que las personas creativas saben ver las necesidades y suplirlas, y en eso se basa un negocio. La gente ya no consume empresas aburridas, siempre tienes que estar cambiando y ofreciendo algo nuevo.



-¿Qué hay detrás del ‘show business’?

-Muchas más horas de las que parecen. Hay un montón de meses que lo que menos hacemos es música. Salvo que seas funcionario, te toca pelear todos los días para poder salir a flote. Es un tema que nos enciende y cabrea un montón.



-¿’Combo West’ tiene ídolos?

-No realmente. Admiramos a un gran número de artistas. Hay personajes con ideas geniales y brillantes, pero ser fanático de alguien creemos que es no querer ver a esa persona en su totalidad. Nadie es perfecto y todos decepcionamos en algún momento.



-¿Qué discos guardan como oro en paño?

Cualquiera de ‘La H Suena’ o de ‘Skalabraos’, por supuesto.



-¿Qué mejorarían de Cáceres?

-Con Cáceres tenemos una relación de amor-odio. Nos encanta la ciudad y sus gentes, aunque por otra parte nos frustra demasiado el conformismo que se vive. Los cacereños no tienen ganas, porque cada vez hay menos cosas para hacer y entonces hay menos ganas, y es un bucle infinito. Necesitamos que nuestros políticos revivan y luchen por la ciudad y que las personas además pongan de su parte.



-¿Qué les hace reír/sonreír sin remisión?

-Los haters (individuos que muestran sistemáticamente actitudes negativas u hostiles ante cualquier asunto).



-¿El mejor regalo que les ha dado la vida?

-Que nos vamos a morir. ¿No lo hace todo más maravilloso?



-¿La comodidad nos resta salud?

-Mantenerse vivo mientras quemas el calendario no significa vivir. Hay personas que vienen al mundo para sentirse a salvo, cuando a salvo nunca se está. Es una falsa sensación. En verdad nunca sabes si tienes un cáncer, si mañana te atropellará un coche, o si vendrá un virus desde China. Nada es seguro, salvo que todo tiende al caos. Nosotros, ya que sabemos que no estamos a salvo, intentamos darle toda la salsa que podemos a la vida y disfrutarla. Para terminar en una caja, mejor que todo haya sido divertido.



-¿Ustedes como productores musicales, qué música le pondrían a el redoble cacereño?

-Le meteríamos un ritmo de reggaeton y pondríamos a Extremadura y a Cáceres en el mapa.