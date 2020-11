¿Cuánto cuesta reventar la sierra de la Mosca?

Buenos días que la mina se haga en la sierra de la mosca, es mas que una realidad, pero que el ayto quiere retrasar esa noticia el máximo tiempo posible. No lo digo por decir, sino con conocimiento de causa. La maquinaria europea esta lista y preparada hace ya varios meses, para hacer frente, a todo aquel impedimento que se encuentre por el camino, ahora bien, hasta que la situación actual causada por la Covid no remita, no se efectuara ninguna obra. No solo Europa, como ya ha dicho tiene intereses sino que el propio estado español, avalado por empresas importantes lo respaldan, por lo que esta mina de aquí a menos de un año sera una realidad, guste mas o menos. Ahora bien, sabiendo ya esto, que pasara de forma irremediable, lo que tenemos que luchar, es para que instauren en la ciudad, toda esa industria que manufactura el mineral, tanto la fabrica de baterías, como la de ciertas mascas de automóvil, que seran las que se lleven la tarta. Un saludo y feliz domingo