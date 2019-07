Cumplir 70 sin rendirse a la butaca

Animo a las personas mayores a que hagan algún ejercicio físico, yo tengo 82 años y todas las mañanas camino durante una hora, unos 6 kilómetros y me encuentro estupendamente y el día que no camino me parece que me falta algo, así que animo y a caminar, hay que decir aquel eslogan de haz deporte que es muy sano, o por lo menos camina.