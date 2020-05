Da positivo en alcohol el autor del atropello mortal en Vistahermosa

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Otro asesino al volante se ha llevado la vida de un inocente. Si hubiera justicia, debería pudrirse en la cárcel, una familia rota en milésimas de segundo por un desgraciado que no debería estar ya en este mundo. No hay palabras para expresar tanta dolor, impotencia y rabia... Una vida dedicada a la sanidad, un médico como pocos he conocido, un luchador, y todo queda truncado por un BORRACHO... Que Dios te tenga en la gloria P... Y si hay justicia divina, que caiga todo su peso sobre el HOMICIDA. La ley es demasiado benevolente con esta escoria!