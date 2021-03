Los defensores de la Cruz piden ayuda a Buda

He releído algunos comentarios de los herederos de los ganadores de la guerra y me hace gracia (por no llorar) el peso del argumento que esgrimen: están volviendo a enfrentar a los unos contra los otros. Pero leche, si aquí los que se levantaron contra el gobierno legítimo fueros ellos y después propiciaron en exterminio masivo y un éxodo de lo mejor de este pobre país, que todavía hoy tiene que cargar con semejantes individuos (por no llamarles cabestros) en manos del fanatismo irracional.