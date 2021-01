Denuncian la falta de recursos para atender a los usuarios de Feafes

La plantilla de Feafes denuncia que los impagos de la entidad afectan de forma directa al servicio que se ofrece a los usuarios. Al menos una veintena de trabajadores de la entidad se manifestó en diciembre para denunciar que llevaban cuatro meses sin cobrar sus sueldos y a día de hoy, según remiten los empleados a este diario, la situación no ha mejorado. «En enero hace seis meses que n ocobramos».

En ese sentido, lamentan fuentes de la plantilla que prefieren no desvelar su identidad, la situación llega a unos «niveles tan críticos» que afecta ya a los usuarios que reciben el servicio. Así, denuncian que en el centro se encuentran sin calefacción en estos momentos y que no se respeta el número de monitores que debe haber por turno. «La normativa exige que haya al menos un monitor en turno de noche y la noche de Reyes en los pisos tutelados no hubo ninguno», ponen de manifiesto. En la actualidad, Feafes atiende a ua treintena de usuarios en el centro que se encuentra en la Mejostilla y a ocho usuarios en pisos tutelados.

Del mismo modo, exponen que la situación también se agrava debido a que la empresa de cátering ha entrado en un ERTE a causa de la pandemia y ahora son los propios trabajadores los que tienen que ocuparse de calentar las omidas para los usuarios.

Critican también la falta de transparencia y de comunicación tanto de la entidad como del Sepad. Aseguran que en este último mes la Junta, administración que firmó el contrato de servicio público con Feafes, ha mantenido varias reuniones para abordar la situación pero lamentan que no hayan sido informados de los términos de los acuerdos. Ponen de relieve que se les manifestó la intención de informarles sobre los detalles de las reuniones este pasado lunes, 11 de enero, pero critican que no han recibido notificación alguna ni comunicación relativa a este asunto. Además sostienen que los delegados sindicales ha interpuesto una denuncia a la entidad pero también aseguran que no han sido informados sobre este asunto. En esa línea, perfilan una manifestación en la sede de presidencia de la Junta en Mérida y ya han pedido autorización para que puedan llevarla a cabo en las próximas semanas.

La situación que denuncia la plantilla de Feafes se remonta a 2018. Desde entonces denuncian retrasos en los pagos de sus salarios. La situación viene provocada por una deuda que mantiene la anterior directiva por un valor superior a 300.000 euros y que provoca que aunque la Junta abone las cantidades para hacer frente a los gastos, los fondos de la entidad se encuentren retenidos y eso impide el pago de las nóminas a los treinta trabajadores.