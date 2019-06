Denuncias de los celadores porque desconocen el uso del nuevo material

Los celadores del hospital universitario (nuevo hospital) denuncian que no se les ha formado en la utilización del material de este centro, con sistemas novedosos que el sector nunca antes ha manejado. Desconocen, según explican, cómo funcionan por ejemplo las camillas de los quirófanos, no saben cómo se montan. Además, carecen de barandillas de seguridad: «muchas veces no sabemos cómo transportar al paciente porque se nos puede caer, el paciente puede estar agitado y moverse y, al no tener estas barandillas, se puede caer al suelo. Nadie nos ha formado en eso», señala uno de los trabajadores a este diario.

Muchos además han comenzado a tratar con enfermos que han sido operados en patologías para ellos desconocidas, ya que en el nuevo hospital se realizan ahora todas las intervenciones de todas las especialidades salvo Ginecología y Pediatría. «No nos han reciclado, nos han soltado allí y nos hemos tenido que buscar la vida. No se trata de sacos de patatas, son vidas humanas y además nosotros nos jugamos nuestra responsabilidad», insisten.

Se quejan asimismo de la falta de personal. El principal problema se da los fines de semana en los quirófanos, cuando solo hay asignado un celador para todo el área quirúrgica (en total trabajan por turno diez, pero cada uno tiene designado un servicio). «Hay muchas urgencias, aquello es una locura, no damos abasto». Los días laborales por las mañanas, lo mismo: Solo dos celadores se encargan de llevar a los pacientes ingresados a las operaciones que tienen programadas y después, de devolverlos a sus habitaciones. «Es matador porque las distancias son larguísimas». A diario calculan que caminan una media de 15 kilómetros.

EL SES / Ya han trasladado sus demandas al sindicato. Desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) recuerdan que las reclamaciones laborales deben comunicarse «a la gerencia del Área de Salud a través de los conductos oficiales y con los interlocutores sindicales que les representan».

Satse, el sindicato de enfermería, ya trasladó también las quejas del sector, entre las que se encuentra la falta de personal. En estos momentos, según este colectivo, hay 130 enfermeros y auxiliares de baja entre el San Pedro de Alcántara y el nuevo hospital.