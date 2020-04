Las denuncias de la policía bajan en Cáceres y ayer se situaron en 24

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

No entiendo qué quiere decir el alcalde o la transcripción que ha hecho el periodista con que "La línea que cubre los accesos a la Residencia Asistida y el Hospital Universitario también se mantendrá por un tiempo, aunque el alcalde no ha precisado cuanto". ¿Quiere decir que pasado un tiempo va a desaparecer la línea que va al nuevo hospital? No creo que esto vaya a ocurrir, estaría bien que el redactor se explicara mejor.