La despiden por no poder regresar a España durante el confinamiento

Trabajaba desde hacía tres años como farmacéutica-facultativa y el 7 de marzo del 2020 comenzó el disfrute de sus vacaciones de ese año, debiendo incorporarse al trabajo el 6 de abril, un mes después. Tiene la doble nacionalidad, cubana y española y, aprovechando los días libres se marchó a su país de origen. Solo siete días después de que comenzara su periodo vacacional se decretó el Estado de Alarma por la crisis del coronavirus y se cerraron las fronteras.

Ante esta situación, y dado que el territorio nacional estuvo en Estado de Alarma hasta junio, la empresa decidió promover un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ya que iba a ser imposible que esta empleada regresara a su puesto de trabajo porque el espacio aéreo estaba cerrado. El expediente se tramitó por causa de fuerza mayor, activo hasta el 30 de junio.

Durante todo ese tiempo el Ministerio de Asuntos Exteriores fletó varios aviones desde distintos países para deportar a los españoles. Así, la empleadora informó a su trabajadora a través de un mensaje al móvil de que había un vuelo previsto para el 20 de junio La Habana-Madrid, sin embargo esta no pudo sacar su billete de vuelta hasta el 2 de julio y no llegó a España hasta el día 10 de ese mismo mes. Como no pudo incorporarse a su puesto de trabajo el 1 de julio, justo cuando vencía el ERTE, la despidieron.

Lo recurrió y ahora el Juzgado de los Social Número 1 de Cáceres lo considera improcedente. Reconoce la sentencia que no asistió a su puesto de trabajo cuando la empresa se lo impuso, y que lo hizo una semana después, pero el fallo subraya que se trataba de un momento atípico. “En condiciones normales, semejante demora (sin causa) abocaría, obviamente, a la desestimación de la demanda (es decir, a un despido procedente), pero las reglas ordinarias aquí no valen”.

Reconoce el juzgado que la empresa actuó “pronto y bien” cuando presentó el ERTE, no así con la carta de despido. Como justificación el empleador alude a que el Gobierno central anunció vuelos el 24 de abril, el 17 de mayo, el 5 de junio, el 19 de junio o el 2 de julio, pero ella no cogió ninguno. La empleada asegura que estuvo durante 15 días intentando ponerse en contacto con la agencia con la que contrató el vuelo de ida para conseguir un billete, pero que no fue posible y que el vuelo que organizó la embajada “estaba completo”.

El juez considera así que no se puede acreditar que actuó de “mala fe” porque no hay prueba de que “en los vuelos fletados hubiera plaza”, o lo que es lo mismo, “no hay prueba de que renunciara motu proprio a ocupar un pasaje disponible ni de que ella misma, no siendo española de origen, tuviera un derecho preferente”. Estas circunstancias, en cualquier caso, subraya la sentencia, debe acreditarlas quien despide. De hecho, recuerda el fallo, consiguió regresar a España el 10 de julio, “lo que permite comprender que, aunque no se haya actuado con diligencia suma, tampoco se aprecia […] una patente de mala fe o la desidia típica y censurable del incumplidor, pues la actora desea conservar su empleo”.

En base a ello el juzgado considera improcedente el despido y obliga a la empresa o a readmitir a la trabajadora abonándole los salarios que le corresponden desde que se la despidió o despedirla abonándole los 45 días por año trabajado como estipula la ley (le corresponderían 6.187 euros). La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de suplicación al TSJEx.