DESTINAN 28.000 € EN OBRAS EN EL PARQUE DE LAS 300

No se puede decir mejor en tan pocas palabras, lo malo es que estando empresas en Cáceres que somos Fabricantes de parques infantiles, tienen que contratarlo todo fuera por no querer DESBLOQUEAR el concurso de parques y jardines, mi pregunta es¡ que tiene que ver un Jardinero con una empresa especializada en Parques infantiles. Pepe públicamente me ofrezco a poner tres zonas infantiles similares por ese mismo importe, ESTÁN DERROCHANDO EL DINERO A EXPUERTAS.